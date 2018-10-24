Пенс прокоментував заборону ядерної зброї в космосі

Віце-президент Майк Пенс відмовився виключити зняття заборони на ядерну зброю в космосі. Відповідаючи на питання журналіста, Пенс зазначив, що заборона ядерної зброї в космосі - в інтересах всіх, але наголосив, що президент Трамп рішуче заявляє про міць США.

"Я вважаю, що ми маємо дбати про спільну оборону народу Америки і, що президент налаштований рішуче", - сказав Пенс під час виступу в The Washington Post.

“Я думаю, в інтересах кожної країни продовжувати заборону на використання ядерної зброї в космосі, однак, ми наголошуємо на принципі, що мир йде поряд із силою", - зауважив Пенс відповідаючи на питання, чи потрібно ядерну зброю "назавжди заборонити в космосі", - повідомляє Washington Examiner.

Віце-президент США виступив в редакції з промовою про плани адміністрації зі створення нової Космічної сили. В Пентагоні відзначили, що нові космічні сили необхідні, щоб захищати американські військові та торговельні супутники, яким все більше загрожують Росія та Китай.

У вівторок, Національна космічна рада приготувала шість рекомендацій президентові Трампу зі створення Космічних сил. Віце-президент США Майк Пенс, який очолює раду, заявив, що президент Трамп ймовірно дуже скоро втілить кроки з забезпечення щонайменше деяких рекомендацій.

"Він лише кожного тижня питає мене про Космічні сили", - пожартував Пенс.

Рекомендації ради стосуються створення командування, розробки відповідного законодавства, забезпечення фінансування, а також визначення місця та ролі Космічних сил в обороні США.

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