Американська Пенсильванія готується наростити видобуток вугілля для України

Вже цього місяця перша поставка вугілля має вийти з порту міста Балтимор до України.

Новину про укладання контракту на постачання Україні 700 000 тонн вугілля одним з найбільших експортерів американського вугілля XCoal Energy Resources в Пенсильванії сприйняли з великим оптимізмом, особливо після заяви президента Трампа про те, що Україна потребує "мільйони та мільйони тон" американського вугілля.

В XCoal відзначили значний обсяг контракту. "Це означатиме розширення видобутку, - сказав представник компанії Тед O’Браєн в інтерв’ю Pittsburgh Post-Gazette (РРG), - шахти повинні посилити роботу, щоб виконати це замовлення. Ця угода є дуже важливою для нас і всієї вугільної промисловості США".

ХCoal отримує вугілля з антрацитових шахт на північному заході Пенсильванії, шахт на решті території штату, а також має право продавати вугілля деяких шахт Західної Вірджинії, повідомляє РРG.

Можливості зростання видобутку є гарною новиною для штату Пенсильванії, який є третім за величиною виробником вугілля США і єдиним штатом, де видобувається антрацит (вид вугілля з найкращими теплотворними якостями). Пенсильванія видобула 7,6 мільйони тонн антрациту в 2016 році, за даними Управління з захисту навколишнього середовища Пенсильванії. Таким чином, обсяг поставок до України складе 10 відсотків видобутку, відзначає видання.

Все ж, не весь обсяг поставки за цим контрактом буде забезпечений антрацитовим вугіллям. Радше, буде поставлене енергетичне вугілля з компонентом антрациту, повідомив O’Браєн в інтерв’ю РРG.

Ціни, за якими Америка постачала енергетичне вугілля США на експорт, дуже відрізняються в залежності від характеристики вугільної суміші, маршруту доставки, тривалості контракту та інших умов. За даними Агентства з енергетичної інформації США, ЕІА, ціни першого кварталу 2017 року на експорт енергетичного вугілля зі США коливались від 32 доларів за коротку тонну для Португалії та навіть нижче для Австрії, і до $170-162 для Туреччини та Польщі. За умовами контракту, Україна отримуватиме вугілля за ціною 113 доларів за метричну тонну.

Оптимізм шахтарів Пенсильванії зрозумілий з огляду на важкі ринкові умови для галузі - видобуток вугілля в США в 2016 році досяг найнижчого показника з 1978 року. Багато шахт в США змусили припинити виробництво, не витримавши конкуренцію з природним газом, який є замінником вугілля для палива теплових електростанцій США. Теплові електростанції знизили споживання вугілля на 18% протягом 2012-2016 років через значне зниження ціни на газ, а також через більш жорсткі обмеження на забруднення навколишнього середовища, введені адміністрацією Обами.

Однак, на міжнародних ринках, де ціна на газ є більш високою, вугілля зі США має конкурентну перевагу. Так, експорт енергетичного вугілля в першому кварталі 2017 року зріс на 53,4%, порівняно з попереднім періодом минулого року, за даними EIA. Все ж, більшість дослідників вважають, що це - нетривка тенденція, спричинена короткостроковими коливаннями в ціні на газ, і зростання експорту може припинитись з огляду на порівняно велику вартість доставки американського вугілля на міжнародні ринки.

Антрацит з Пенсильванії привертав увагу українських компаній з часу конфлікту на сході 2014 року. "Виробники антрациту Пенсильванії отримали більше двадцяти запитів протягом декількох тижнів восени 2014 року від українських компаній та трейдерів в інших європейських країнах. Багато хотіли вугілля для теплових електростанцій, інші хотіли вугілля для металургії", - зазначав президент компанії Пенсильванії Blaschak Coal Ґреґ Дрісколл видавництву CoalAge в 2014 році. Конфлікт в Україні спричинив «значні переміщення тоннажу» і європейські покупці прагнули купити обсяги на заміну українських з Пенсильванії, повідомляв виконавчий директор Пенсильванської ради антрациту Двейн Фіґлі тому ж виданню в 2014 році.

Для того, щоб угода відбулась цього разу, знадобились зусилля урядів обох країн. Міністерство торгівлі США сприяло проведенню переговорів з огляду на пріоритетність створення робочих місць в вугледобувній галузі, озвучену адміністрацією президента Трампа, а також через турботу про енергетичну незалежність України. "З нами спершу зв’язалось Міністерство торгівлі США стосовно бажання делегації з України зустрітись з постачальниками вугілля, - повідомив представник компанії Xcoal Тед О’Браєн, додавши, - це було результатом спільних зусиль урядів обох країн".

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