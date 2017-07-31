Американська компанія постачатиме вугілля в Україну

Україна зробила черговий крок до енергетичної незалежності. Американська компанія поставить на українські ТЕЦ 700 тисяч тонн антрациту. Це повністю закриє дефіцит вугілля, що виник в зв’язку з окупацією Донбасу і дасть змогу пройти без проблем цьогорічний опалювальний сезон. З подробицями наші київські кореспонденти.

Цієї зими українців замість вугілля з окупованого Донбасу обігріє паливо з Пенсильванії. Перше судно з американським антрацитом зайде в порт Південний вже на початку вересня. Українська компанія Центренерго і найбільший експортер вугілля зі США «ЕксКоул» підписали контракт про постачання 700 тисяч тонн палива.

Говорить виконавчий директор і президент «ЕксКоул» Ерні Трашер:

«Ця угода знаменує перший історичний випадок, коли енергетичне вугілля зі Сполучених Штатів буде постачатися в Україну. Рішення Центренерго закупати вугілля походженням із США забезпечить споживачам надійний і конкурентноздатний ресурс.

Генеральний директор ПАТ «Центренерго»Олег Коземко каже:

«Ми впевнені, що безперебійне постачання цієї вугільної продукції забезпечить нам проходження осінньо-зимового періоду без проблем».

Партнери називають контракт історичним. Він робить Україну незалежною від постачань вугілля з окупованих територій Донбасу і Росії. Сторони підкреслюють – ця угода стала першим результатом зустрічі президентів США і України в червні цього року. Американського антрациту якраз вистачить, щоб закрити 100% потреб на Трипільській ТЕЦ, каже керівник Центренерго. Ціна буде ринковою і залежатиме від вартості вугілля на світових біржах. Але на вартість електроенергії точно не вплине.

Американці кажуть: вражені професійним підходом українців – від ідеї до підписання контракту минуло всього шість тижнів.

«Попри поширене уявлення, що в Україні всюди панує корупція, я сказав би, що це – неправда. Жодної корупції, навіть натяку на корупцію. Переговори велися дуже професійно. Так само, як вони проходили б із будь-якою американською компанією»,

Він також пожартував з приводу розіграшу, який йому влаштували по телефону російські пранкери. Подзвонили начебто від імені українських урядовців і попросили хабаря.

«Я людина ввічлива і тому вислухав їх до кінця. Хоча було зрозуміло, що вони не ті, за кого себе видають. Що це ніякі не урядовці. Для мене це приклад людей, які клеять дурня замість зробити щось корисне».

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