Пентагон допомагав Україні запобігати російським кібератакам – медіа

Сили національної Кібермісії США (Cyber National Mission Force) підтримували українську кібероборону щоденними консультаціями, які допомогли виявити вразливості українських комп’ютерних мереж. Про це повідомляє видання New York Times з посиланням на високопосадовця Кібермісії.

За словами очільника Кібермісії генерал-майора Джона Гартмана, до виведення всіх американських військових з України напередодні російського повномасштабного втручання у лютому 2022 року, в Україні була команда із приблизно 40 кіберфахівців зі США. Втім, і після цього, наголошує Гартман, США продовжили кіберпідтримку України з території США, зокрема, й допомогу із боротьбою з російськими хакерами.

Як повідомляється на сайті Кіберуправління США, в понеділок, 19 грудня, сили Кібермісії США офіційно стали підлеглою частиною Пентагону. За словами Гартмана, подібне рішення означає «успіх Кібермісії у захисті виборчої безпеки, російсько-українській кризі, операціях із боротьбою з програмами, що вимагають викуп, та підтримці тисяч операцій загальнодержавного значення».

Кібермісія була заснована у 2014 році як частина Кіберкомандування США – американської кібервійськової організації зі штаб-квартирою в Агентстві з національної безпеки. Зараз команда Кібермісії нараховує 39 об’єднаних кіберкоманд та понад 2000 військовослужбовців та цивільного персоналу.

Раніше Енн Нюбергер, заступниця радника з національної безпеки США розповіла в інтервʼю "Голосу Америки" про збільшення кібератак з посиленням військової активності та про співпрацю кіберкомандування США та українського уряду. «Коли Росія вперше здійснила подальше вторгнення в Україну, ми бачили, як Росія використовувала руйнівні кібератаки, а також збір розвідданих для просування своєї військової місії», - сказала Нюбергер.

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