Пентагон провів успішний запуск гіперзвукової ракети

Управління перспективних дослідницьких програм Міноборони США (DARPA) разом з ВПС США провели успішний запуск Гіперзвукової ракетної розробки HAWC. Запуск відбувся минулого тижня, йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Ентрю Кнодлер, менеджер програми HAWC DARPA назвав ракету "високоефективним бойовим інструментом". Він додав, що це випробування "наближає нас на крок до переходу від програми наступного покоління до війська США".

Ракету побудувала компанія Raytheon Technologies, а двигун для неї розробила Northrop Grumman.

Ракета розвинула звиднкість вп'ятеро більше ніж швидкість звуку, що перевищує 6 200 км на год. У Пентагоні зазначили, що ракета найкраще діє в багатій киснем атмосфері, де її складно вчасно виявити, через швидкість та маневровість.

Минулого тижня міністр ВПС США Френк Кендалл закликав прискорити втілення та обгрунтування ефективності американської програми гіперзвукової зброї. Під час спілкування з журналістами на Конференції ВПС США він вказав на дії Росії та Китаю в цій сфері, повідомляє AirForce Mag.

"Вони рухаються швидко, - наводить видання слова Кендалла про Китай та Росію. - Вони бачать в цьому цінність".

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