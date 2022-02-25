У Пентагоні висловились щодо агресії Росії проти України

“Російські війська не просуваються на Київ так швидко, як вони це планували”, значною мірою це зумовлено більш значним, ніж очікувала Росія, опором. Про це із посиланням на джерела у Пентагоні повідомляє у Twitter кореспондент “Голосу Америки” Джеф Селдін.

"Є величезний опір з боку українців. Більше, ніж очікували росіяни. Вони (українці - ред.) воюють за свою країну", - сказав високопоставлений чиновник з Міністерства оборони США. Він також відзначив, що на поточний момент неушкодженою лишається система командування українськими силами.

Посадовець також відзначив, що попри відсіч з боку України, Росія має доступ до “значної бойової сили”.

Десь третя частина російської бойової сили, що накопичена на кордоні, перебуває в Україні.

“За нашими оцінками, десь третя частина з їхньої (російської - ред.) бойової сили, що була накопичена на кордоні, перебуває в Україні”, - зазначив у розмові високопоставлений представник Пентагону.

На думку американського посадовця, наявні ознаки того, що російські сили намагаються захопити "ключову дамбу, електростанцію" у тому числі з використанням для цього кібернападу.

Він також відзначив, що десантна операція Росії на захід від Маріуполя може обернутись висадкою тисяч морських піхотинців.

«За великим рахунком, (російські сили- ред.) продовжують спрямовувати удари на військові цілі, оборонний потенціал, матеріально-технічне забезпечення, логістичні засоби, протиповітряну та протиракетну оборону», – сказав високопоставлений військовий США.

Водночас, чиновник з Пентагону зауважив, що “загалом, росіяни втратили трохи темп ... гарним індикатором цього є те, що вони не взяли ще жодного великого міста”.

Крім того, за оцінками США, “Кремлю поки не вдалось встановити перевагу у повітрі. Протиповітряна оборона України все ще функціонує”, - зазначив він.

За офіційними даними Міноборони України, За майже два дні війни російські військ втратили 80 танків, 516 бойових броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів, 2800 особового складу.

Президент України Володимир Зеленський 25 лютого заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з росіянами.

Того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії Путін готовий відправити делегацію у Мінськ на переговори з Україною. Про це повідомили російські ЗМІ.