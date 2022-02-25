Конгрес США може виділили додатково 600 млн військової та гуманітарної допомоги Україні

У Конгресі США повідомили, що можуть затвердити виділення додатково 600 мільйонів доларів військової та гуманітарної допомоги Україні уже найближчими днями, щоб допомогти уряду України протистояти російському вторгненню. Як повідомляє Reuters, щодо цього питання існує двопартійна згода.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила: "Ми хочемо переконатись, що Україна має гуманітарну підтримку, щоб допомогти людям, що ми маємо летальну оборонну зброю, яка надходить до України, щоб надати 600 мільйонів, аби допомогти їм боротись".

Протягом наступного року Україні знадобиться мільярд доларів гуманітарної допомоги, вважає демократка Барбара Лі. А сенатор-республіканець Джим Ріш додав, що хоча існують розбіжності в цифрах, допомога Києву буде "суттєвою". Його однопартієць Ліндсі Грем підкреслив, що хоче, аби Конгрес ухвалив цей пакет допомоги вже наступного тижня.

У Білому домі повідомили, що спілкуються із цього приводу із Конгресом і також "продовжують розмови про те, що зараз потребують українці у різноманітних категоріях: безпека, гуманітарна, інша економічна допомога". За останній рік адміністрація президента Джо Байдена надіслала до України понад 650 мільйонів доларів військової підтримки.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, ЄС готуються заморозити рахунки президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, але їм не заборонять в'їжджати до Євроcоюзу, що "підкреслює готовність ЄС символічно залишати відкритими дипломатичні канали".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

На переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпіном Путін заявив, що Росія готова до переговорів із Україною на високому рівні, повідомила прес-служба Кремля, пише ТАСС.

У статті використано матеріали Reuters, ТАСС, "Радіо Свобода".