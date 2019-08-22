Міністр оборони США: "Всю нову зброю" Росії треба включити до нового Договору про стратегічне озброєння

Міністр оборони США Марк Еспер заявив про необхідність включити «всю нову зброю, яку прагне отримати Росія» до Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, якщо дію договору буде продовжено. В інтерв'ю телеканалу Fox News, Еспер заявив, що Росія «намагається розширити свій стратегічний ядерний арсенал, щоб мати справу із США».

«Тому в міру того, як люди говорять про новий договір про скорочення стратегічної ядерної зброї, ми кажемо - послухайте, якщо продовжено договір СНО, ми повинні переконатись, що він включатиме всю нову зброю, яку прагне отримати Росія», - заявив Еспер.

Термін дії договору СНО-3 закінчується на початку 2021 року. Російські офіційні особи зазначають, що в Москві поки не бачать готовності Вашингтона обговорювати продовження СНО-3, або працювати над новою угодою.

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