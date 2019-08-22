Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Міністр оборони США: "Всю нову зброю" Росії треба включити до нового Договору про стратегічне озброєння

Міністр оборони США Марк Еспер

Показати коментарі

Міністр оборони США Марк Еспер заявив про необхідність включити «всю нову зброю, яку прагне отримати Росія» до Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, якщо дію договору буде продовжено. В інтерв'ю телеканалу Fox News, Еспер заявив, що Росія «намагається розширити свій стратегічний ядерний арсенал, щоб мати справу із США».

«Тому в міру того, як люди говорять про новий договір про скорочення стратегічної ядерної зброї, ми кажемо - послухайте, якщо продовжено договір СНО, ми повинні переконатись, що він включатиме всю нову зброю, яку прагне отримати Росія», - заявив Еспер.

Термін дії договору СНО-3 закінчується на початку 2021 року. Російські офіційні особи зазначають, що в Москві поки не бачать готовності Вашингтона обговорювати продовження СНО-3, або працювати над новою угодою.

Дивіться також: Трамп відклав візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію

Трамп відклав візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію. Відео
Embed
Трамп відклав візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG