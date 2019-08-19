Пентагон провів випробування крилатої ракети середньої дальності вперше після виходу з ДРСМД

Міністерство оборони США провело випробування крилатої ракет середньої дальності. Випробування відбулись 18 серпня на острові Сант-Ніколас в штаті Каліфорнія, повідомляє Пентагон.

"Випробувальна ракета чітко вразила ціль пролетівши більше 400 кілометрів", - йдеться у заяві відомства.

Пентагон використовуватиме зібрану інформацію у процесі створення ракет середньої дальності.

Випробування відбулись менш ніж через три тижні після виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) – угоди, що забороняла подібні випробування, пише Defense News.

На початку цього місяця новий міністр оборони США Марк Еспер прокоментував ситуацію після виходу США з (ДРСМД).

Пентагон "повною мірою займеться розробкою цих наземних звичайних ракет в якості належної відповіді діям Росії та в рамках більш широких зусиль спільних сил з розширення можливостей ударів звичайними видами зброї".

"Давайте будемо чесні, - зауважив міністр, - Росія порушувала цю угоду протягом багатьох років - починаючи ще з часів правління Обами, а можливо і раніше - вони порушували [ДРСМД]. Тільки ми дотримувались ДРСМД і це визнаємо не лише ми - але і наші союзники по НАТО, генеральний секретар НАТО ... Прийшов час нам позбутися цього обтяжливого для нас договору, і дозволити собі переслідувати наші власні інтереси. Наші союзники по НАТО поділяють цю точку зору".

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