Розслідування Пентагону після розстрілу на базі ВМС у Флориді встановило, що учні із Саудівської Аравії не становлять загрози

Пентагон заявив у четвер, що не знайшов ознак загрози за результатами перевірки 850 військових студентів із Саудівської Аравії, які навчаються у США. Перевірку було ініційовано після розстрілу влаштованого офіцером ВПС Саудівської Аравії на базі у Флориді, коли загинуло четверо включно із самим нападником.

На початку грудня 21-річний Мохаммед Альшамрані, лейтенант Королівських ВПС Саудівської Аравії, влаштував розстріл на базі ВМС США у Пенсаколі. Сам Альшамрані був убитий в ході інциденту місцевим правоохоронцем. ФБР повідомило, що слідчі США вважають, що він діяв самостійно.

За повідомленнями ЗМІ, за кілька днів до нападу Альшамрані влаштував вечірку, на якій показував гостям відео масових вбивств у США. Повідомляється, що принаймні один із його гостей знімав влаштовану Мохаммедом Альшамрані стрілянину на відео.

"Ми можемо повідомити, що жодної інформації, яка вказує на негайну загрозу, не було виявлено", - заявив журналістам Гаррі Рід, директор Пентагону з питань розвідки.

Висновок дозволяє військовим службам США на власний розсуд ухвалювати рішення щодо допуску до навчання військових студентів з Саудівської Аравії.

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