Пентагон щодня атакують 36 мільйонів шкідливих email-повідомлень

Кожного дня до Міністерства оборони США надходить 36 мільйонів електронних повідомлень із шкідливим програмним забезпеченням, вірусами та шахрайськими спробами отримати інформацію. Така електронна пошта надходить від хакерів, терористів та іноземних супротивників, які намагаються отримати неправомірний доступ до військових систем, пише Френк Конкель, виконавчий директор компанії Nextgov в статті для DefenseOne.

Таким чином, за рік Пентагон отримує 13 мільярдів таких email-повідомлень. Ці повідомлення автоматично сканують з метою виявлення підозрілого вмісту та інших ознак і відхиляють до того, як вони надходять до поштової скриньки, повідомляє видання, посилаючись на Дейвіда Беннетта, операційного директора Агентства з оборонних інформаційних систем.

"Реальність полягає в тому, що ми не маємо права навіть на єдину помилку, а їм достатньо лише одного разу, щоб досягти успіху", - сказав Беннетт в своєму виступі на конференції в Арлінгтоні.

Найбільше загроз для електронної системи Пентагону приходить через електронну пошту, однак, нападники використовують і інші засоби, наголосив на конференції генерал-лейтенант Алан Линн, голова Інформаційної мережі Міністерства оборони США

На Пентагон чинились DDoS-атаки зі швидкістю до 600 гігабайт на секунду, повідомляє видання. DDoS – це кібернапад, в якому хакери намагаються зашкодити мережі, перевантаживши її запитами.

Комп’ютерна інфраструктура Міністерство оборони США з’єднується з мережею через 10 точок входу до Інтернету в світі. Ці з’єднання є привабливими цілями для хакерів, йдеться в статті.

Три роки тому для Пентагону великою подією був напад зі швидкістю 1-3 гігабайти в секунду. "Тепер у нас напади в 600 гігабайтів на секунду на точки з’єднання з Інтернетом, а також є унікальні різноманітні напади, про які ми раніше і не думали", - стверджує Линн.

Линн каже, що Пентагон готується до DDoS-нападу на швидкості один терабайт в секунду. "Ми називаємо це – терабайт смерті за дверима, - сказав Линн, - ми готові до нього. Це тільки питання часу, коли він відбудеться".

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