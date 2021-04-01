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Пентагон повідомив, про що говорили міністри оборони США та України

На фото: міністр оборони США Ллойд Остін

Міністерство оборони США оприлюднило повідомлення про телефонну розмову очільника відомства Ллойда Остіна з міністром оборони України Андрієм Тараном.

Як повідомляється, міністр оборони США підтвердив непохитну оборону США суверенітету, територіальної цілісності та євро-атлантичних прагнень України.

"Він засудив нещодавні ескалації агресивних та провокативних дії Росії у східній Україні та висловив співчуття міністру Тарану з приводу загибелі 4-х українських солдат 26-го березня", - йдеться у заяві.

Як повідомляється, Остін підтвердив відданість США розбудові здатності сил України більш ефективно оборонятись проти агресії Росії.

"З 2014-го року, США виділили понад 2 мільярди доларів безпекової допомоги Україні, включно із пакетом у 125 мільйонів доларів про який було оголошено нещодавно, який включає оборонні озброєння та інші ключові засоби для підвищення смертоносності, управління та поінформованості Збройних сил України", - йдеться у повідомленні Міноборони США.

Як повідомили у відомстві, міністр оборони США висловив вдячність за підтримку з боку США.

У четвер Міноборони України повідомило про телефонну розмову Остіна та Тарана, відзначивши, що вона відбулась з ініціативи американської сторони.

«Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України», — наводить слова Андрія Тарана сайт МОУ.

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