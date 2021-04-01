Найважливішим для Росії є психологічний тиск на Україну - колишній спецпредставник США з питань України

Накопичення Росією військ на кордоні з Україною вказує, серед іншого, що Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. Про це у коментарі Українській службі "Голосу Америки" заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник США з питань України. Нині Волкер посідає посаду старшого радника з міжнародних справ та є членом дорадчої ради компанії BGR Group, яка надає лобістські та PR послуги. Серед своїх клієнтів компанія називає компанії Fortune 500 та закордонні уряди.

... зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відпір адміністрації Байдена. Але, мабуть найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну

"По-перше, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального та внутрішніх проблем на міжнародні питання. По друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США. Коли президента Байдена спитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав “так”. Тож я думаю, зараз вони намагаються напружити обстановку, щоб дати відпір адміністрації Байдена. Але, мабуть найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", - сказав Волкер.

Раніше прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у відомстві знають про повідомлення української армії про переміщення російських військ на кордонах України.

"Ми обговорюємо свою стурбованість щодо зростання напруги, порушення режиму тиші та напруження в регіоні з союзниками по НАТО", - сказав Кірбі.

У середу у коментарі Українській службі "Голосу Америки екскомандувач збройними силами США у Європі Бен Ходжес заявив, що перебування російських військ на кордоні з Україною не означає автоматично, що варто чекати нової операції РФ, але воно створює невизначеність, дестабілізує Україну і є важелем впливу на неї. Ходжес нині працює у дослідницькому центрі "Центр аналізу європейської політики" (CEPA). CEPA описує себе, як "дослідницький центр відданий оновленню євроатлантицизму заради більш безпечного майбутнього".

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