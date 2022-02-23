У Пентагоні прокоментували готовність військ Росії до нападу на Україну, кібератаку на держустанови

80 відсотків військ Росії поблизу кордонів України готові до бойових дій. Про це, як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін заявив високопосадовець Міноборони США.

Як повідомляється, в уряді США вважають, що Росія вже повністю готова до проведення повномасштабного вторгнення, і називають це імовірним варіантом розвитку подій. При цьому у Міноборони США зазначили, що хотіли би помилятись.

Представник Міноборони США відзначив, що у Вашингтоні вважають, що Путін планує залучити військові резерви. Це, на думку посадовця, може вказувати на довготермінові цілі, які переслідує Москва.

Водночас у Міноборони заявили, що збройні сили України нині є більш компетентними та ефективними, ніж у 2014-му році.

Коментуючи повідомлення про кібератаку на низку урядових сайтів в Україні, представник Міноборони США заявив, що атака відповідає тактиці Росії, але не став приписуваїти їх Москві.

Напередодні президент США заявив, що, за оцінками Вашингтона, Росія готова розпочати масовий військовий напад на Україну.

"Сподіваюсь, що я не правий щодо цього, що ми не праві", - відзначив Байден.

Як повідомляє ТАСС, президент Росії Путін у середу під час зустріч із лідером Туреччини Ердоганом підкреслив "необхідність" визнання незалежності т.з. "республік" ДНР та ЛНР "в умовах агресії української влади на Донбасі та її категоричної відмови виконувати мінські угоди".

21-го лютого міністр закордонних справ України Кулеба відкинув приписувану Росією Україні агресію щодо Донецьку та Луганські та будь-які подібні плани.

У статті використано матеріали ТАСС, BBC.