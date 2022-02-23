США можуть обмежити експорт високотехнологічних товарів до Росії - Москва до цього готувалась

Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, адміністрація Байдена може позбавити її доступу до значного асортименту низько- та високотехнологічних товарів американського та іноземного виробництва – від електроніки та комп'ютерів до напівпровідників та деталей літаків, повідомили Reuters інформовані джерела.

Президент США Джо Байден домагатиметься цього, вимагаючи, щоб американські компанії, які бажають постачати в Росію товари з широкого списку, отримували дозволи, повідомили джерела.

Ці заходи, за повідомленнями, стосуватимуться широкого кола товарів – від лазерів до телекомунікаційного обладнання та морської техніки.

Мета заходів експортного контролю "справді полягає в тому, щоб зменшити можливості Росії підтримувати промислове виробництво в парі ключових секторів", заявив член Ради національної безпеки Білого дому Пітер Харрел у своєму виступі у січні.

Між тим, як повідомляється, з часу запровадження проти Росії санкцій після анексії Криму, країна активно намагалась зменшити залежність від закордонних технологій.

Наприкінці минулого року уряд Росії запровадив заборону на закупівлю іноземних інтегральних мікросхем, ноутбуків, планшетів, серверів, та ін.

"Росія боїться, що залежність від західних технологій - від платіжних карт до комп'ютерних операційних систем - це потенційна вразливість у разі, якщо Захід вирішить накласти більше покарань на країну", - писало видання The Moscow Times.

На початку 2020-го року президент Росії Володимир Путін заявляв що імпортозаміщення йде на користь російській віськовій промисловості.

"Ось це імпортозаміщення, до якого нас підштовхнули партнери, воно нам якнайкраще сприяє. Тому тут йдеться не про те, що ми створюємо проблеми для своєї економіки, навпаки, ми лише виводимо її на нові високотехнологічні рубежі", - заявляв Володимир Путін.

Як повідомляв "Голос Америки", деякі експерти ставлять під сумнів здатність санкцій зупинити її агресію проти України.

Так, на думку радника Конгресу США з питань протидії корупції та санкцій Пола Массаро, кінцевою метою санкційних заходів спрямованих проти Росії має стати "повне відрізання Путіна, його поплічників, та клептократичної російської держави від глобальної економіки".

На думку Массаро, США та їх союзники мали вдатись до цього кроку "дуже давно".

Важливо, що санкції показали, що США готові обмежувати діяльність великих держбанків РФ. Нові санкції також засвідчили координацію між США, Європою та країнами Азії, значно кращу, ніж в 2014 році, твітує аналітик Центру нової американської безпеки CNAS Едді Фішмен.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Moscow Times, ТАСС, РИА Новости.