У Пентагоні прокоментували наслідки виведення з ладу крейсеру "Москва" для Росії

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що міністерство оборони США не може підтвердити або спростувати заяви про те, що російський крейсер "Москва" був уражений ракетою. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

За словами Кірбі, на борту "Москви" відбувся значний вибух, який вивів корабель з ладу. На ранок, заявив речник Міноборони США, на крейсері тривала пожежа, було невідомо, чи здатен корабель рухатись власним ходом.

Представник Міноборони США також вказав, що американські військові не володіють інформацією, чи піддається крейсер ремонту.

Як заявив Кірбі, Росія має всього три крейсери. При цьому, сказав він, Росія зберігає достатню кількість засобів ВМС.

За словами речника Пентагону, втрата "Москви" імовіно не позначиться значним чином на здатності Росії завдавати ударів крилатими ракетами по Україні.

Як повідомляє "Интерфакс", у Міноборони Росії спочатку заявили про детонацію боєзапасу на борту "Москви", серйозні ушкодження, та повну евакуацію екіпажу.

Пізніше ТАСС повідомили з посиланням на Міноборони Росії, що ракетний крейсер затонув "під час буксирування до пункту призначення в умовах шторму через пошкодження корпусу, отримані через пожежу від детонації боєзапасу".

Раніше, коментуючи повідомлення про ушкодження "Москви", професор Королівського коледжу у Лондоні Алессіо Паталано заявив, що втрата корабля ускладнює плани Росії щодо висадки поблизу Одеси. На додачу, пише експерт, втрата "Москви" є серйозним політичним викликом для Росії.

"Сьогодні вночі російске командування почуватиметься менш захищеним, усвідомлюючи, що Чорне море це більше не їх озеро. Це коробка без виходу. Тут заходи протидії [України] вказали на межі здатності [Росії] контролювати даний район. Ситуація значно ускладнилась", - також писав Паталано.

У статті використано матеріали "Интерфакс", ТАСС.