Пентагон: надаємо Україні допомогу з розрахунком можливих втрат і пошкоджень техніки на полі бою 

Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки. Про це на брифінгу у вівторок, 13 червня, заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

“Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки - ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України в її боротьбі з росіянами, щоб повернути свою суверенну територію”, - зазначила представниця прес-служби Пентагону.

На уточнення журналістів, чи заповнюватимуть США втрати техніки українцями на полі бою, вона додала: “Знову ж таки, я не знаю, чи завжди буде заміщення у співвідношенні один до одного. Але, коли ми надаємо обладнання українцям, ми розраховуємо, що на полі бою можуть бути втрати та пошкодження, оскільки бої тривають. Це лише один із багатьох пакетів, які ми анонсували”.

Під час брифінгу у вівторок, 13 червня, журналісти також поцікавились, чи США довіряють російській інформації про знищення в Україні 16-ти одиниць західної техніки. Сабріна Сінгх заявила, що Пентагон не має підтвердження цієї інформації.

“Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити ці відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які викладають ці зображення.Ми продовжуватимемо стежити за цим”, - сказала заступниця речника Пентагону.

Раніше у вівторок Білий дім оголосив про новий пакет із допомоги України на суму 325 мільйонів доларів. До нього, серед іншого, увійшли засоби ППО, додаткові боєприпаси, протитанкова зброя, бронетехніка.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила: "Пакет також містить додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити український народ. Це 40-ий транш обладнання із запасів Міністерства оборони США для України за програмою повноважень президента. І ми цінуємо двопартійну підтримку Конгресу, яка зробила цю допомогу можливою. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України, який мужньо захищає свій суверенітет, свою демократію від агресії Росії".

Міністерство оборони США на своєму сайті оприлюднило список, про яку саме зброю йдеться:

- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);

- зенітні комплекси Stinger;

- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

- 15 бойових піхотних машин Bradley;

- 10 бронетранспортерів Stryker;

- системи Javelin;

- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

- протитанкові системи АТ-4;

- понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

– боєприпаси для підриву та перешкод;

- засоби підтримки тактичного захищеного зв'язку;

- запчастини та інше польове обладнання.

Як повідомляв Голос Америки, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін їде до Брюсселя на зустріч міністрів оборони країн НАТО, де підтримка України буде головним пріоритетом.