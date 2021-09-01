Пентагон: Цього року допомога США Україні включає Джавеліни

З початку агресії Росії проти України, Сполучені Штати надали Україні більше 2,5 млрд дол допомоги. Цього року ця допомога включає Джавеліни. Про це йдеться в заяві Пентагону, виданій за результатами зустрічі очільника Пентагону Ллойда Остіна з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Андрієм Тараном.

Як повідомляв Голос Америки, 27 серпня президент США Джо Байден вказав Державному департаменту США здійснити надання Україні додаткових 60 млн дол допомоги у вигляді оборонного військового устаткування та навчання.

Під час зустрічі 31 серпня Остін підтвердив підтримку України з боку США і подякував за допомогу в операції з евакуації в Афганістані.

"Наша підтримка суверенітету та територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень України непохитна, - заявив Остін на початку зустрічі. - Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму і розпалювання конфлікту та сході України і ми продовжуємо підтримувати вас перед лицем російської агресії".

Під час зустрічі було підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Документ "просуватиме спільні пріоритети і забезпечить, що наша двостороння співпраця в оборонній сфері продовжить допомагати Україні протистояти російській агресії", додав Остін. В угоді також йдеться про оборонні реформи в Україні, просування України на шляху до НАТОпоглиблення співпраці з безпеки Чорного моря, кібербезпеки та обміну розвідданими.

Зеленський назвав угоду "новим етапом співпраці України та США в оборонній сфері".

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