Пентагон виділив $10,4 млн на покращення військової ІТ-інфраструктури в Україні

Американська корпорація Black Box оголосила на початку місяця про подовження контракту Пентагону на суму 10,4 мільйона доларів з надання послуг згідно з контрактом в рамках Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки, - повідомляє видання Benzinga.

Компанія з надання послуг у сфері цифрових технологій розширить свою співпрацю з Міністерством оборони України. Протягом наступних 12 місяців, Black Box надасть техніку, програмне забезпечення та послуги, аби розширити систему та забезпечити можливості з командування, контролю, комунікації, комп’ютерів, розвідки та спостереження (C4ISR) більшої кількості користувачів у військових спорудах навколо країни.

«Ми дуже задоволені, що Армія США нас обрала за наші зусилля та пишаємося тим, що ми є частиною Ініціативи допомоги Україні в сфері безпеки », - заявив виданню віце-президент компанії Джефф Мюррей. «Цей проект посилить стійкість можливостей, які вже були розроблені та побудовані Black Box та розширить їх в середині України».

Корпорація Black Box була обрана контрактником Армії США у вересні 2016-го року з метою розробки, розгортання, операції та підтримки Центру з кібербезпеки, Центру командування та контролю, системи медичної інформації та системи логістичної інформації України. У партнерстві з Армією США та Міністерством оборони України, Black Box надає всебічну підтримку українському війську – на фронті та поза ним.

Субпідрядники в цьому контракті включають в себе як американські, так і українські компанії.

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