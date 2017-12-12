Підписану Трампом військову допомогу Україні докладно пояснив сенатор-друг України

Сенатор-республіканець Роб Портман - який є співавтором положення щодо України у підписаному президентом США Трампом законі, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США - у спеціальній заяві на своєму сайті навів подробиці щойно схваленого офіційного документу. Портман - співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США ("Український Кокус") .

Заява на сайті сенатора відзначає, що підписаний президентом США військовий бюджет США ухвалює виділення 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, "включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою".

"Вперше, поправки за авторства Портмана, які нині набули статусу закону, передбачають підтримку, спрямовану на посилення українського флоту, який сильно постраждав після захоплення Росією Криму. Поправки також прив'язують надання підтримки з боку США до прогресу за ключовими реформами, включно зі встановленням контролю громадськості за військовими, кооперацією та координацією зусиль українського парламенту щодо нагляду за діяльністю Міністерства оборони України та її збройних сил, покращення у царині збереження високої боєготовності (sustainment capabilities - прим. ГА), обліку майна та гарантування безпеки чутливих закордонних безпекових технологій. Цьогорічний безпековий пакет допомоги Україні відповідає рамкам, встановленим за допомогою попередніх правок Портмана у військових бюджетах США 2016 та 2017-го років", - йдеться у заяві на сайті сенатора Портмана.

Заява також звертає увагу на те, що підписаний сьогодні президентом США закон продовжує попередні зусилля Портмана, спрямовані на забезпечення України "інструментами, необхідними для того, щоб відповісти на агресію Росії" за допомогою наступних кроків:

Авторизація стає дворічною, що надає Міноборони та Держдепу США достатньо часу для того, щоб виділити та витратити кошти, які авторизуються для них у рамках закону;

щоб виділити та витратити кошти, які авторизуються для них у рамках закону; Уточнення того факту, що допомога прив'язана до виконання Україною певних вимог, а також деталізації методології оцінки прогресу України у царині необхідних інституційних реформ в обороні. Ключові вимоги щодо покращення тепер включають підтримку боєготовності, облік майна та прогрес у сфері покращення безпеки чутливих, або захищених патентами закордонних оборонних технологій. Міноборони США також забов'язується розробити чітку методологію засвідчення прогресу України;

а також деталізації методології оцінки прогресу України у царині необхідних інституційних реформ в обороні. Ключові вимоги щодо покращення тепер включають підтримку боєготовності, облік майна та прогрес у сфері покращення безпеки чутливих, або захищених патентами закордонних оборонних технологій. Міноборони США також забов'язується розробити чітку методологію засвідчення прогресу України; Долучення радарів ППО та РЛС берегової оборони, технологій морських мін та засобів протидії таким мінам, засобів прибережної та берегової оборони (littoral and coastal defense craft) до переліку авторизованої допомоги США. Ці доповнення віддзеркалюють найнагальніші потреби українських військових, які не задовольнили у попередніх бюджетах - як-от протитанкові озброєння, безпечні засоби комунікацій та контрбатарейні радари.

Спрощення використання допомоги США на покриття медичних та немедичних витрат, пов'язаних із доглядом за пораненими українськими військовими, а також - полегшення ширшої медичної підготовки та допомоги українцям з боку США.

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