Перехідна команда Байдена почала працювати, не чекаючи кінцевого результату виборів

Перехідна команда Джо Байдена не чекала вироку в президентській гонці.

Задовго до суботніх оголошень ЗМІ про те, що Джо Байден переміг на виборах президента США, його радник Тед Кауфман взявся за створення передумав для успішного формування Байденом власного уряду.

Кауфман - колишній сенатор від штату Делавер, якого було призначено на посаду, яку до того обіймав Байден, коли останнього було обрано віце-президентом США. Він також працював з перехідною командою Барака Обами в 2008 році та допомагав писати законодавчі акти, що формалізують процес передачі президентської влади переможцю виборів.

Байден вперше попросив Кауфмана розпочати роботу над можливою передачею влади у квітні, незабаром після того, як колишній віце-президент гарантував собі номінацію у президенти після закінчення праймеріз Демократичної партії.

Передача влади може бути хаотичним процесом навіть за звичайних обставин.

Ще до оприлюднення прогнозів з приводу результатів виборів, у США закріпилося відчуття політичною невизначеності. Команда Байдена рухалася вперед, але не могла вирішити все, що потрібно було зробити; президент Дональд Трамп без доказів стверджував, що вибори у нього вкрали.

Це чимось нагадувало президентську гонку 2000 року та юридичну боротьбу після виборів того року за перерахунок у Флориді. Тоді, після більш ніж місячної суперечки між республіканцем Джорджем Бушем та демократом Елом Гором, долю виборів вирішив Верховний суд. Через це, перехідний період скоротися до 39 днів, які лишались до інавгурації в січні 2001 року.

Тепер Клей Джонсон, який очолював перехідну групу Буша, вже сказав, що радники Байдена не можуть "дочекатися, щоб переконатися, що обраний президент справді є обраним президентом".

Джонсон розповів, що у червні 1999 року - приблизно за 17 місяців до Дня виборів 2000 року - Буш звернувся до нього щодо ролі у можливому процесі передачі влади, бо бачив, як його батько пройшов цей процес 11 років тому. До дня виборів Буш вже обрав Енді Карда у якості керівника апарату, як для перехідного періоду, так і в Білому домі.

Джонсон думав, що вони випередили графік. Але потім відбувся перерахунок.

Приблизно через 10 днів, віце-президент Буша, Дік Чейні, сказав Джонсону почати збирати гроші та ухвалювати кадрові рішення, заявляючи, що перегони "будуть вирішені так чи інакше".

Команда Буша тоді не могла провести перевірку ФБР щодо потенційних членів кабінету та інших призначених осіб без офіційного переможця. Натомість він використовував колишнього генерального радника Білого дому з адміністрації Рейгана для проведення співбесід, призначених для виявлення потенційних проблем, які могли бути виявлені під час перевірки ФБР.

"Ви повинні виходити з того, що вони перемогли і важко працювати", - сказав Джонсон про команду Байдена. "І вони повинні були почати це робити минулого вівторка ввечері".

Кампанія Байдена відмовилася коментувати процес передачі влади. Найближчі радники Байдена кажуть, що головним пріоритетом буде оголошення керівника апарату Білого дому, а потім формування команди, необхідної для боротьби з коронавірусом.

Президент може призначити 4000 посадовців за своєю квотою, і понад 1200 з них повинні бути затверджені Сенатом. Це може стати проблемою для Байдена, оскільки Сенат цілком може залишатися під контролем республіканців.

Процес переходу офіційно розпочинається після того, як Управління служб загального призначення (General Services Administration - агнгл.) визначить переможця на основі усіх наявних фактів. Це досить туманні вказівки і існує імовірність, що Трамп зможе натиснути на директора агентства, щоб затримати процес.

Також незрозуміло, чи президент особисто зустрінеться з Байденом. Обама зустрівся з Трампом менш ніж за тиждень після виборів, але тоді не було жодних суперечок щодо того, що він випередив Гіларі Клінтон у Колегії виборців.

Коли б не розпочався процес, Байдену доведеться впоратися з коронавірусом, який забрав життя понад 230 000 американців. Байден пообіцяв використати свій перехідний період для зустрічей з губернаторами всіх штатів і попросити їх запровадити обов'язкове носіння масок у країні. Він каже, що планує подолати будь-які затримки, щоб забезпечити згоду на такі правила від окружних та місцевих чиновників.

Важливо і те, як Байден використає своою віце-президентку, сенаторку від Каліфорнії Камалу Гарріс. Його кампанія дала зрозуміти, що Байден створить робочу групу з питань коронавірусу на рівні Білого дому, як це зробив Трамп, але не ясно, чи буде він залучати Гарріс, щоб керувати нею. Віце-президент Майк Пенс очолює поточну комісію в адміністрації Трампа.

Байден проводить зустрічі у своєму будинку в Вілмінгтоні з радниками та родиною. Гарріс поруч і перебуває із родиною у готелі у штаті Делавер з ночі виборів. Вона приєднувалась до Байдена під час офіційних заяв в останні дні.

Сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер, колишній суперник президента Байдена, заявив, що очікує, що Гарріс стане "справжнім партнером" Байдена, і сподівається побачити, як вона "займатиметься провідними важливими питаннями".

Дивіться також: Італійська поліція доставила нирку для трансплантації на «Ламборгіні»



