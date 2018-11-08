Що означатимуть перестановки в керівництві Мін'юсту США для слідства стосовно Росії?

Відставка генерального прокурора США Сешнса цього тижня і новий розподіл повноважень в керівництві Міністерства юстиції США заторкнули і питання нагляду над розслідуванням можливого втручання Росії до кампанії 2016 року, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер.

В результаті змін, нагляд за розслідуванням перебрав на себе новий виконуючий обов'язки міністра юстиції США Меттью Вітакер, який заступив на посаду після відставки міністра юстиції Джеффа Сешнса.

Раніше Вітакер, виступаючи в якості юридичного оглядача, критично висловлювався про слідство, яке проводить спецпрокурор Мюллер.

"Президент цілком правий. Мюллер наблизився до червоної лінії у розслідуванні втручання Росії у вибори 2016-го року, і він дуже близький до того, щоб її перетнути", - писав Вітакер у колонці оприлюдненій каналом CNN

Які повноваження над слідством Мюллера має Вітакер?

В ролі виконуючого обов'язки генерального прокурора, Вітакер може скоротити повноваження Мюллера, скоротити його бюджет, або дати йому вказівку зупинити той, чи інший напрямок слідства, зазначає The Washington Post.

Вітакер також має повноваження звільнити Мюллера, однак, як пише The New York Times, нові правила, запроваджені Родом Розенстіном – заступником генпрокурора США, обмежують підстави для такого звільнення.

Після того, як Мюллер завершить своє розслідування, він має надати звіт про його результати генеральному прокурору. Потім саме від рішення генерального прокурора, обов'язки якого зараз виконує Вітакер, буде залежати чи буде звіт передано до Конгресу, стверджує NYT. Наступного року, коли, у відповідності до результатів виборів, демократи отримають більшість в Палаті представників, вони можуть видати судовий запит на отримання таких документів. Однак, адміністрація Трампа все ще матиме змогу оскаржувати цей запит.

Демократи різко розкритикували відставку Сешнса і стали на захист розслідування Мюллера.

"Не можна помилитись, що це означає і про що йдеться: це конституційно небезпечний момент для нашої країни і для президента", - йдеться в заяві конгресмена Джеррольда Недлера. Недлер планує в січні очолити Юридичний комітет Палати представників США, повідомляє CNN.

Сенатор Ричард Блументаль заявив, що буде докладати зусиль, щоб захистити роботу Мюллера законодавчо: "Будь-яка спроба обмежити ресурси, або обсяг розслідування є неприйнятною, - наголосив він. – Світ та історія дивляться".

Американські активісти закликали громадськість вийти на протести під гаслом "Ніхто не стоїть над законом" і виступити на захист розслідування, яке проводить спецпрокурор Роберт Мюллер, повідомляє Reuters.

Руді Джуліані, один з юристів Трампа відкинув міркування про припинення слідства Мюллера, зазначивши в коментарі CNN: "Воно довго триває, я не уявляю, щоб воно зараз припинилось".

Обмеження на розслідування Мюллера не означає повне припинення розслідування цих справ, переконані в CNN. Команда Мюллера, включаючи професійних агентів ФБР наполегливо працювали. Тому, ймовірно, кримінальні розслідування триватимуть в іншому форматі, навіть якщо розслідування, яке веде спецпрокурор буде закрито, пише CNN.

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