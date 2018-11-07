Міністр юстиції Сешнс подав у відставку на запит Трампа

Міністр юстиції Джефф Сешнс подав у відставку на запит президента Трампа, повідомляють американські ЗМІ.

Рішення послідувало за тривалою критикою з боку президента США на адресу Сешнса через рішення останнього взяти самовідвід від участі у розслідуванні втручання Росії в американські політичні процеси. Рішення підтверджує поширені спекуляції, що Трамп може звільнити Сешнса після проміжних термінів, пише видання The Hill.

Сешнс погодився подати у відставку на прохання Трампа, на що вказує копія його листа про відставку, яку отримали у виданні The Hill.

«Щодня я приходив працювати в міністерстві юстиції, щоб виконувати свій обов'язок і служити моїй країні, – написав Сешнс. – Я зробив це, наскільки міг, підтримуючи фундаментальні правові процесів, які є основою правосуддя».

Трамп через Twitter, подякував Сешнсу за його службу і побажав йому «добра». Президент заявив, що Метью Вітакер (Matthew Whitaker), голова апарату Сешнса, взяв на себе обов'язки міністра юстиції, і зазначив, що постійна заміна буде призначена «пізніше».

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