Підхід до сексу у футбольних збірних проаналізували у США

Популярне американське видання USA Today розібралось у підходах футбольних збірних, які беруть участь у чемпіонаті світу з футболу, який зараз проходить у Росії, до сексу.

Негативний вплив на спортивні виступи має місце лише, якщо сексу передує споживання алкоголю

Секс жодним чином не позначається на спортивній формі атлетів. Про це виданню розповіла експерт, доктор Лорен Штрайхер (Lauren Streicher).

"(Негативний - прим. ГА) вплив на спортивні виступи має місце лише, якщо сексу передує споживання алкоголю, як це часто буває, або ж якщо через сексуальні відносини людина недосипає. Тож все зводиться до простих правил: не пийте перед сексом і не займайтесь ним цілу ніч", - поділилась думкою зі спортсменами Штрайхер.

На рівні збірних дійсно подекуди існують централізовані підходи до менеджменту сексуального життя членів команд.

У збірній Ісландії, наприклад, секс гравцям дозволено лише з їхніми парами, без інтриг із місцевими. Тренер збірної Німеччини наказав гравцям взагалі утриматись від близькості із їхніми партнерами на час змагань.

Футболістам збірної Нігерії наказано триматись подалі від росіянок, а збірна Аргентини, як повідомляє USA Today, буцімто розповсюдила серед гравців буклети з підказками про те, як знайомитись із жінками у Росії.

Зведена таблиця "політики національних збірних щодо сексу", яку підготовули в американському виданні, виглядає наступним чином:

Німеччина – секс заборонено разом із алкоголем та соцмережами;

Нігерія – заборона на близькість із російськими жінками;

Ісландія – близькість лише з партнерами, жодних інтриг;

Бельгія – партнерам футболістів дозволяється дві ночі проводити з гравцями;

Панама – повна заборона;

Португалія – виступає проти целібату;

Англія – дружини та подруги живуть поруч із командою;

Уругвая – секс був дозволений на минулому чемпіонаті світу;

Коста-Ріка – у 2014-му візити партнерів було дозволено після виходу в 1/8-му фіналу;

Південна Корея – жодним зустрічей без позитивни результатів в іграх;

Іспанія – жодних заборон;

Бразилія – у певні дні партнери футболістів можуть відвідувати базу;

Аргентина – футбольна федерація поширила суперечливі вказівки про те, як "чіпляти" місцевих жінок;

Мексика – деякі гравці організували вечірки перед змаганнями за участі жінок з ескорту;

Польща – дозволені контакти з партнерами;

Данія – жодних перепон для членів родин та постійних партнерів;

Австралія – родичі можуть бути присутніми навіть на тренуваннях команди;

Швеція – дружини та подруги перед грою-відкриттям залишались із гравцями.

Росія – секс було заборонено у 2014-му .

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