Джил Байден проведе День Матері із українськими біженцями у Словаччині

Перша леді США хоче особисто висловити підтримку всім жінкам та дітям України, які постраждали від російської агресії.

Перша леді США Джил Байден, яка здійснює 4-денну поїздку країнами східної Європи, у п'ятницю зустрілася з американськими солдатами на військовій базі в Румунії.

Вона подякувала солдатам та офіцерам за службу, особливо зараз, коли країни Європи намагаються стримати агресивні амбіції Москви та припинити війну в Україні.

На базі в Румунії, розташованій за 100 км від кордону з Україною, зараз розміщуються 1 600 із кількох тисяч американських військовослужбовців, відправлених Пентагоном до східної Європи перед початком російського вторгнення в Україну.

Перша леді США встигла приїхати якраз перед обідом і, за традицією, для піднесення настрою особового складу допомогла кухарам роздавати харчі.

Протягом тижнів перша леді була приголомшена новинами, які приходять з України, вибухами та сценами, коли «батьки плачуть над тілами своїх дітей на вулицях», як вона сказала в нещодавній промові. Зараз вона використовує свою другу особисту закордонну поїздку, щоб ближче подивитися на кризу українських біженців, відвідавши Румунію та Словаччину, де Байден проведе День матері на зустрічі з сім’ями переміщених осіб у маленькому селі на кордоні з Україною.

«Це так важливо для президента [Байдена] і для мене, щоб українці знали, що ми з ними солідарні», – зазначила Джил Байден перед приїздом до Румунії, додавши, що «їхня стійкість надихає» її.

З початку російського вторгнення понад 840 тис. українців виїхали до Румунії, але більшість із них вирушила далі, до інших європейських країн.

Наразі в країні залишається близько 80 тис. українських біженців. У свою чергу до Словаччини прибули трохи більше 380 тисяч українців. Здебільшого вони також потім переїхали до інших країн ЄС.

Перша леді також зустрінеться під час поїздки з працівниками гуманітарної допомоги, освітянами, урядовцями та персоналом посольства США, повідомляє Білий дім, а також – із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Деякі експерти стверджують, що поїздка Джил Байдена дасть сигнал про те, що Сполучені Штати серйозно ставляться до своїх гуманітарних зобов’язань перед українським народом.

«Кожна перша леді має далекосяжну платформу для підвищення обізнаності, і ця поїздка стане важливим інструментом для мобілізації додаткової підтримки для тих, хто змушений покинути Батьківщину», — сказала Кріш О'Мара Віньяраджа, президентка і виконавча директорка лютеранської служби імміграції та біженців, у минулому - політична директорка першої леді Мішель Обами.

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