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Українські біженці розбили табір під Мехіко, чекаючи можливості в'їхати до США
Сотні українських шукачів притулку розбили табір під Мехіко, де вони чекають, коли уряд США дозволить їм в'їхати до країни. Табір був відкритий тиждень тому, і щодня до нього прибувають від 50 до 100 людей. Зараз, як пише AP, там перебуває близько півтисячі людей.
Деякі біженці вже побували на кордоні США в Тихуані, де їм заявили, що більше їх не прийматимуть. Інші прибули до табору як туристи через аеропорти Мехіко чи Канкуна. Загалом же до Тихуани прибуло близько 10 тисяч українців, які шукають притулку у США.
При цьому в американському уряді не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США. З 25 квітня усім громадянам України, які не мають американської візи, і які намагатимуться потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку, буде відмовлено у в'їзді, повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки.
З 25 квітня вступила в дію програма Uniting for Ukraine для тих, хто втікає від війни в Україні.
Податись на програму можуть громадяни України, які жили в Україні станом на 11 лютого 2022 року і які мають спонсора в Сполучених Штатах. Спонсорами можуть бути громадяни чи постійні резиденти США та громадські організації.
Українці, схвалені після цього процесу, отримають дозвіл на прибуття до США, зможуть отримати право проживати в країні до двох років та дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.
Також близько 60 тисяч громадян України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на TPS - Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), що на 18 місяців дозвляє залишитись у США.
Раніше Голос Америки повідомляв, що опитування Gallup 1-19 квітня показало, що 78% американців схвалили "прийом до 100 тисяч" українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.
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Британія запровадила санкції проти ще 63 російських громадян і компаній
Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши туди ще 63 російських громадян і компаній.
До списку санкцій, зокрема, потрапили:
- заступник міністра оборони РФ Микола Панков;
- помічник президента Росії, голова ради директорів Першого каналу Максим Орєшкін;
- голова банку «Открытие» Михайло Задорнов;
- голова правління Совкомбанку Дмитро Гусєв;
- ведучий програми «Однако» на Першому каналі Михайло Леонтьєв;
- ведуча та автор програм на ВДТРК Наїля Аскер-заде;
- військовий кореспондент ВДТРК Євгеній Піддубний;
- кореспондент «Комсомольської правди» Олександр Коц;
- директор Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександр Школьник;
- ВДТРК;
- ПАТ КамАЗ.
Британським компаніям також заборонили надавати Росії послуги у сфері управлінського консалтингу, бухгалтерської справи і піару. Соцмережі, інтернет-сервіси і магазини застосунків повинні заблокувати контент RT і Sputnik.
«Ведення бізнесу з режимом Путіна морально неспроможне і допомагає фінансувати військову машину, яка завдає невимовних страждань по всій Україні. Припинення доступу Росії до британських служб посилить тиск на Кремль і, зрештою, допоможе Путіну зазнати невдачі в Україні», – заявила голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс.
За її словами, Лондон уже запровадив санкції щодо понад 1600 російських фізичних і юридичних осіб. Посилення санкцій почалося після масштабного вторгнення Росії в Україну. Так, обмеження торкнулися президента Володимира Путіна, Сергія Лаврова, мільярдера Романа Абрамовича, голови ради директорів «Роснефти» Ігоря Сечіна, голови ради директорів «Газпрому» Олексія Міллера, а також дочок президента Путіна та голови МЗС Лаврова.
Крім цього, Лондон ввів заборону на нові інвестиції в російську економіку, заборону на експорт обладнання для переробки нафти в Росію та ввезення із Росії сталеливарної продукції. До кінця 2022 року Велика Британія вирішила зупинити імпорт російського вугілля та нафти.
"Путін продовжує справу Сталіна", - що перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич казав про війну Росії в Україні
4 травня помер перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. 87-річного політика наприкінці квітня було шпиталізовано в реанімацію після коронавірусу.
Шушкевич - за фахом учений-фізик - 1991 року був обраний головою Верховної ради Білорусської РСР (у день його обрання її перейменували на Республіку Білорусь).
За відсутності у Білорусі посади президента ця посада була найвищою в республіці. У грудні 1991 року саме він від імені Білорусі підписав із лідерами Росії та України Біловезьку угоду про розвал СРСР та створення Співдружності незалежних держав.
На президентських виборах 1994 року зазнав поразки. Був в опозиції до режиму Олександра Лукашенка, проте в політичному житті останніми роками не брав активної участі.
У багатьох інтерв'ю Станіслава Шушкевича найчастіше запитували про Біловезькі угоди. Він ніколи не шкодував про розпад СРСР і називав підписання історичних документів у Біловезькій пущі "славною справою".
Чи не єдиною критичною помилкою колишнього російського президента Бориса Єльцина Шушкевич вважав саме те, що той призначив своїм наступником Володимира Путіна.
"Я думаю, що це була помилка Єльцина – те, що він призначив Путіна. Але це було дуже добре підготовлено професіоналами з КДБ, які знають, як маніпулювати людьми. Путіна подали як людину, яка була у команді Собчака, як освіченого юриста, як людину, яка продемонструвала, що вона може добре керувати КДБ [...] Але ця організація швидко втратила свій професіоналізм як структура, що дбає про державну безпеку, і швидко набула корупційних властивостей як структура, яка дбає про благополуччя своїх керівників і опікується цими керівниками політиків".
Відповідаючи на запитання про те, як можна зупинити війну в Україні, яка на той момент тривала вже два роки, Шушкевич казав: війна триватиме довго, а зупинити її, доки при владі Путін, не можна.
"Путін потрапив у таке становище, що відступати йому зараз не можна. Вся його популярність заснована на тому, що він продовжує справу Сталіна, Петра Першого та Леніна. Це все імперці зрештою. А Росії подобається бути імперією, і багатьом російським інтелігентам подобається [...] Це абсолютна нісенітниця, що Крим істинно російський, завжди був російський, і вони його собі "повернули". Це говорить про дрімуче політичне невігластво російського населення. І це дрімуче політичне невігластво прагне зберігати сьогоднішня російська влада".
Тоді він також казав: "Я думаю, що відкритий військовий конфлікт з Україною просто неможливий. Україна це розуміє, і Росія це розуміє. Хоч би як опиралася Україна, скільки б вона не поклала своїх синів у цій боротьбі за справедливість, вона цю війну програє. Тому що порівняти військовий потенціал Росії та військовий потенціал України неможливо".
У статті використано матеріали Радіо Свобода
На тлі поставок зброї до України, у США говорять про ризик нестачі запасів
Пентагон не допустить зменшення запасів зброї до мінімальних рівнів у США, запевнив американських законодавців очільник Пентагону США Ллойд Остін.
"Це не лише можливо, а ми це і зробимо", - відповів Остін на питання сенатора Роя Бланта щодо здатності США поповнити запаси протитанкової зброї у США. Запитання прозвучало під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань.
"Ми завжди утримуватимемо наші спроможності захищати цю країну і підтримувати наші інтереси", - додав посадовець. Він також зауважив, що додатковий запит на фінансування, поданий урядом до Конгресу, дозволить частково замістити "Стінгери" та "Джавеліни", які інші країни надавали Україні на запит США одразу після початку нового вторгнення Росії.
США надали Україні більше 5 000 "Джавелінів" і 1 400 "Стінгерів", що становить біля третини запасів США, а щодо "Стінгерів" - це приблизно чверть запасів, заявив сенатор-республіканець Рой Блант.
Під час свого виступу на заводі Lockheed Martin у місті Трой у вівторок, президент США Джо Байден наголосив, що американська зброя дозволяє українцям захистити себе. Систему "Джавелін"спільно виробляють Lockheed Martin та Raytheon та збирають у місті Трой в штаті Алабама.
Байден виступив із промовю після того, як подивився виробничі потужності заводу в місті Трой, Алабама.
Блінкен: Війна Росії проти України погіршила проблеми в Америці
Російська війна проти України погіршує проблеми на Американському континенті. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у своїй промові на щорічній Вашингтонській конференції з питань Америк, яку організували Бюро Держдепу із питань Західної півкулі а також Рада Америк у Вашингтоні.
"Російська брутальна агресивна війна проти України погіршила багато з існуючих проблем, через зростання цін на важливі сировинні матеріали в Америках, від добрив до пшениці та бензину, перервала ключові експортні ринки для багатьох галузей в Америках і змусила домогосподарства регіону робити важкий вибір, через стрімкий ріст витрат на проживання", - наголосив головний американський дипломат.
Під час конференції обговорювалась підготовка до саміту Америк, який має відбутись в Лос-Анджелесі наступного місяця. Серед важливих тем в регіоні Блінкен відзначив економічні наслідки та питання охорони здоров'я, які поставила пандемія COVID-19, "брутальний та непровокований напад Росії на Україну а також зростання загроз для вільних і демократичних суспільств з боку Китаю та інших авторитарних урядів".
Споживчі ціни та витрати фермерів зростають по всьому світові через війну в Україні, заявила цього тижня адміністраторка USAID Саманта Пауер у інтерв'ю АВС. Ціни на продукти харчування в світі зросли на 34%, додала посадовиця. Вона відзначила значну роль війни в цьому. "Це ще один катастрофічний вплив непровокованого вторгнення до України", - наголосила Пауер.
В ООН неодноразово заявляли, що війна Росії проти України загрожує погіршити проблему голоду в світі, адже 30% експорту пшениці припадає на Україну та Росію. Саме з України продовольча програма ООН минулого року закупила більше половини своїх поставок для нужденних.
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