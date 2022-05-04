Українські біженці розбили табір під Мехіко, чекаючи можливості в'їхати до США

Сотні українських шукачів притулку розбили табір під Мехіко, де вони чекають, коли уряд США дозволить їм в'їхати до країни. Табір був відкритий тиждень тому, і щодня до нього прибувають від 50 до 100 людей. Зараз, як пише AP, там перебуває близько півтисячі людей.

Деякі біженці вже побували на кордоні США в Тихуані, де їм заявили, що більше їх не прийматимуть. Інші прибули до табору як туристи через аеропорти Мехіко чи Канкуна. Загалом же до Тихуани прибуло близько 10 тисяч українців, які шукають притулку у США.

При цьому в американському уряді не радять українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США. З 25 квітня усім громадянам України, які не мають американської візи, і які намагатимуться потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку, буде відмовлено у в'їзді, повідомляє Міністерство внутрішньої безпеки.

З 25 квітня вступила в дію програма Uniting for Ukraine для тих, хто втікає від війни в Україні.

Податись на програму можуть громадяни України, які жили в Україні станом на 11 лютого 2022 року і які мають спонсора в Сполучених Штатах. Спонсорами можуть бути громадяни чи постійні резиденти США та громадські організації.

Українці, схвалені після цього процесу, отримають дозвіл на прибуття до США, зможуть отримати право проживати в країні до двох років та дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.

Також близько 60 тисяч громадян України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на TPS - Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), що на 18 місяців дозвляє залишитись у США.

Раніше Голос Америки повідомляв, що опитування Gallup 1-19 квітня показало, що 78% американців схвалили "прийом до 100 тисяч" українських біженців у США — найвищий рівень підтримки американського суспільства прийому біженців, який Gallup виявив під час опитування щодо різних ситуацій біженців з 1939 року.