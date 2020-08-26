Москва відмовляється розслідувати, що сталося з Навальним

Офіційні російські представники заявили, що не бачать потреби у розслідуванні причин раптового погіршення стану здоров'я Олексія Навального, який далі перебуває у стані штучної коми у лікарні в Німеччині.

Німецькі лікарі кажуть, що він і далі у вадкому стані, але вважають, що загроза його життю минула.

Навального, одного з найвідоміших критиків російського президента Володимира Путіна, у суботу терміново вивезли на лікування до Німеччини після того, як йому стало погано у четвер 20 серпня під час перельоту з сибірського міста Томськ до Москви.

Німецькі лікарі повідомили, що виявили у його тілі сліди отруйної речовини і канцлер Німеччини Анґела Меркель у понеділок закликала Росію провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Державний секретар США Майк Помпео також висловив за всеосяжне розслідування.

Франція у вівторок додала свій заклик, заявивши через міністерство закордонних справ, що отруєння Навального було “злочинним актом, скоєним проти важливого діяча в російському політичному житті”.

Кремлівський речник Дмитро Песков заявив, що німецькі лікарні остаточно не визначили речовину, що спричинила проблеми зі здоров’ям Навального і наголосив, що в Німеччині “поспішають” з використанням слова отруєння.

“Для розслідування потрібна підстава. Зараз я бачу лише те, що пацієнт у комі”, - сказав речник, додавши, що у разі точного визначення факту отруєння, ”звичайно, це буде підставою для розслідування”.

Песков сказав, що російські лікарі в сибірському місті Омську упродовж трьох днів лікували Навального і, можливо, врятували йому життя, але жодних отрут не виявили.

Голова нижньої палати російського парламенту, який є політичним союзником президента Путіна, заявив, що один з парламентських комітетів з’ясовуватиме, чи причетні закордонні сили до хвороби Навального, щоб викликати напруженість в Росії.

У відповідь на кремлівські коментарі речниця Олексія Навального Кіра Ярмиш сказала, що на її думку очевидно, “що злочин належним чином не розслідуватимуть і злочинців не знайдуть”.

Соратники Навального у Росії заявляли, що влада навмисно кілька днів не дозволяла вивозити його на лікування за кордон, щоб дочекатися зникнення отрути з його тіла.

Вони припускають, що отрута була у чаї, який Навальний пив перед вильотом в аеропорту в Томську.

44-річний Олексій Навальний став відомий в Росії своїми розслідуваннями корупції чільних російських посадовців, зокрема показуючи у своїх відеорозповідях їхні величезні маєтки.

Він був неодноразово ув'язнений зокрема за участь у протестах, а також засуджений за звинуваченнями, які Навальний назвав політично вмотивованими.

В Росії упродовж років було скоєно багато нападів на опонентів президента Путіна і зокрема на журналістів, але Кремль завжди відкидав причетність.

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