Якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, США гіпотетично можуть знищити російські сили в Україні - екс-директор ЦРУ

Колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Дейвид Петреус заявив під час Безпекового форуму у Варшаві, що якщо Росія здійснить ядерний удар по Україні, то США та союзники у відповідь знищать російські сили в Україні та, ймовірно, у Чорному морі.

За його словами, використання ядерної зброї суперечитиме інтересам РФ і залишається малоймовірним.

Однак "можливо, і це лише один із варіантів, гіпотетично" відповіддю на такі дії стане те, що "США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні таким чином, що ще більше погіршить ситуацію Росії. Іншими словами, знищать традиційні сили, чимало з можливостей Росії, які досі існують в Україні та, можливо, навіть у Чорному морі".

США та ймовірно інші країни, НАТО чи інші [...] можуть здійснити дії в Україні

Колишній глава ЦРУ підкреслив також невдачі російських військ в Україні на багатьох рівнях.

"Я вважаю, дуже важливо визнати, що в Україні існує нова реальність, і вона є абсолютно катастрофічною для Володимира Путіна та російських військ", — цитує Петреуса AP. - "На мій погляд, це теж незворотньо".

Днями радник з нацбезпеки США Джейк Салліван зауважив, що зараз ознак невідворотного застосування ядерної зброї немає, але США і союзники активно слідкують за ситуацією: "Ми говоримо Росіїї прямо про рішучу відповідь Сполучених Штатів у випадку, якщо Росія стане на цей темний шлях".

Раніше італійська газета La Repubblica повідомила, що НАТО повідомили уряди країн-членів, що російський підводний човен з ядерними боєголовками "Посейдон" вийшов на випробування, а пізніше британське видання The Times написало, що Путін "наказав відправити в Україну ядерний військовий потяг" для випробувань поряд з українськими кордонами, щоб продемонструвати Заходу його готовність нанести ядерний удар.

Нині у Північноатлантичному альянсі заявили, що не побачили "змін у ядерних настроях Росії, але НАТО й союзники залишаються пильними", - повідомляє Reuters із посиланнями на власні джерела. - "Ми не отримали жодних попереджень".

Неназвані високопосадовці Альянсу також додали, що як було вказано у новій стратегічній концепції НАТО у червні, розширення Росією "нових та руйнівних систем доставки із подвійною здатністю стали викликом для безпеки та інтересів НАТО".

Російські експерти стверджують, що реактивні системи залпового вогню типу "Град", "Ураган" і "Смерч", які використовують російські сили у війні в Україні, можуть бути оснащені ядерним боєзарядом.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія "має право" використати ядерну зброю проти України. А речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що використання РФ ядерної зброї може бути лише відповідно до "доктрини" - "у випадку агресії проти Росії або її союзників із застосуванням зброї масового знищення або коли під загрозу поставлено існування самої держави".

чергова стадія інформаційного тероризму

Нині російські ЗМІ повідомляють, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "Росія не хоче брати участь у ядерній риториці, в якій вправляється Захід".

В РНБО України заявили, що показова демонстрація РФ готовності завдати ядерного удару по українській території - це "чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля". В РНБО попередили, що Росія і надалі посилюватиме ядерний шантаж.

У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"

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