Pfizer і Moderna підвищили ціни на свої вакцини проти коронавірусу

Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer оголосили про підвищення цін на свої вакцини проти коронавірусу. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на контракти про постачання. У публікації йдеться, що вакцини обох компаній показали свою ефективність.

Pfizer-BioNTech подорожчала на 25%. Тепер ціна однієї дози на європейському ринку складає €19,50 (раніше була € 15,5). Moderna підвищила ціну приблизно на 10%. В останніх контрактах на поставку в ЄС ціна вакцини Moderna становить $25,50. У першій закупівельної угоді одна доза коштувала близько $22,60.

Третя фаза випробувань вакцин Pfizer і Moderna показали вищу ефективність цих препаратів у порівнянні з вакцинами компаній AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Як пише Радіо Свобода, Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки з європейських заводів-виробників.

Патенти на вакцини дозволяють фарм компаніям встановлювати свої ціни на препарати й дистрибуцію. До пандемії американські фармкомпанії розробляли вакцини проти коронавірусів за власний кошт, але торік, щоб пришвидшити виробництво вакцини від COVID-19, уряд надав їм 18 мільярдів доларів.

"Розробка цих вакцин від COVID-19 велась за гроші народу, платників податків, тож вони не є власністю цих компаній й не повинні використовуватись для отримання величезних прибутків", - заявив Макс Лоусон, голова програми із дослідження нерівності Oxfam. Як пише Forbes, ці вакцини мають бути народними, а не приватними.

Але фармацевтичні корпорації кажуть, що "права на інтелектуальну власність – це рушій індустрії​", і що йдеться не про гроші, а про контроль за якістю препаратів.

Зараз усі жителі США можуть щепитись безкоштовно. Однак після закінчення пандемії, повідомили у Pfizer, вакцини стануть платними, і що у середньому одна доза препарату від інших хвороб коштує близько 175 доларів.

Як Голос Америки повідомляв раніше, щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами за рахунок прибутків від виробництва вакцини проти коронавірусу. Найбільше з усіх заробили очільник компанії Moderna Стефан Бансель, статки якого оцінюють у 4,5 мільярдів доларів, та засновник компанії BioNTech Угур Шахін, - 4 мільярда доларів.

Cукупний дохід цих 9 мільярдерів складає 19,3 мільярдів доларів, і цього було б достатньо, щоб вакцинувати 780 мільйонів людей в бідних країнах світу.

У матеріалі використані джерела: Financial Times, Forbes​

Дивіться також: Американські експерти вказують на те, що ймовірність нової ескалації російської агресії проти України лишається високою. Відео