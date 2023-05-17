"Підготовчі операції". На якій стадії зараз контрнаступ ЗСУ і які очікування Заходу від нього? Аналіз оглядачів

Чи почався вже український контрнаступ і на якій він зараз стадії? Радник Білого дому з нацбезпеки США Джейк Салліван вважає, що кожен сприймає ситуацію по-своєму.

"Це не буде схоже на масштабну висадку десанту у День Д (посилання на висадку десанту міжнародних військ в час ІІ Світової війни - ред.) Ці типи військових операцій є більш динамічними, більш багаторівневими, більш багатогранними. Отже, чи почався контрнаступ, залежить від глядача", - сказав Джейк Салліван у середу, 17 травня.

Про очікування країн Заходу від українського контрнаступу пише у мережі Twitter редактор з питань оборони видання Guardian Ден Саббаг. Він зауважує, що західних чиновників, можливо, більше хвилює російська реакція на потенційні атаки з боку України, ніж час контрнаступу.

“ЗСУ загалом готові розпочати контрнаступ, заявив західний чиновник на умовах анонімності. Ключовим моментом тут є "когнітивний ефект", який матиме Кремль, реагуючи на будь-яку атаку. Це “важливіше, напевне, ніж розрив російських ліній”, - цитує джерела серед західних чиновників редактор видання Guardian з питань оборони Ден Саббаг.

Він запитав у співрозмовника, який результат країни Заходу вважаються успішним для України.

"Як має виглядати успіх України? Українці повинні бути "в змозі показати, що вони мають перевагу” + це має бути "більше, ніж часткові маленькі шматки просування вперед”, – сказав чиновник виданню Guardian.

Посилаючись на своє джерело, редактор з питань оборони додає: “У росіян є понад 200 000 військ в Україні, але лінії утримуються слабко. Одна російська бригада - проти одного українського антитанкового озброєння (ATM). Росія має “обмежені резерви”, але її оборонні лінії “потенційно стійкі”.

Точкові удари, яких ЗСУ останнім часом завдають по російських позиціях - це свого роду “наступ перед контрнаступом”, пише американське видання Wall Street Journal 17 травня.

“Україна цілиться у склади боєприпасів і схованки з іншими запасами, з якими мають воювати московські війська, прагнучи послабити їх напередодні проведення ширшої наземної кампанії, яка матиме на меті відкинути російських загарбників”, - мовиться у статті. Автори видання прогнозують, що контрнаступ триватиме влітку цього року.

“Щоб підготувати поле бою, Україна посилила атаки на позиції всередині підконтрольної Росії території. Це частина того, що стратеги називають підготовчими операціями, які спрямовані на підрив противника та пошук прогалин, щоб використати їх у майбутньому”, - пише WSJ.

Військова експертка Дара Массікот в інтерв’ю виданню Foreign Policy зазначила, що нинішні дії навколо Бахмута є “початковою фазою” контрнаступу. Вона також повторює тезу про "підготовчі операції" ЗСУ перед наступом.

“Це дуже рання фаза. Я б сказала, що ми наближаємось до стартової фази українського контрнаступу”, - розповідає військова експертка Массікот.

Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, а в минулому - посол США в Росії, також пише про підготовку України до наступу: “Відсутність подій - це також частина історії. Поразка російського наступу в останні кілька місяців - це величезна перемога для України”, - пише Макфол.

Раніше Голос Америки опублікував аналіз західних експертів про те, чому підготовка ЗСУ до контрнаступу триває так довго.