Актуально
"Підготовчі операції". На якій стадії зараз контрнаступ ЗСУ і які очікування Заходу від нього? Аналіз оглядачів
Чи почався вже український контрнаступ і на якій він зараз стадії? Радник Білого дому з нацбезпеки США Джейк Салліван вважає, що кожен сприймає ситуацію по-своєму.
"Це не буде схоже на масштабну висадку десанту у День Д (посилання на висадку десанту міжнародних військ в час ІІ Світової війни - ред.) Ці типи військових операцій є більш динамічними, більш багаторівневими, більш багатогранними. Отже, чи почався контрнаступ, залежить від глядача", - сказав Джейк Салліван у середу, 17 травня.
Про очікування країн Заходу від українського контрнаступу пише у мережі Twitter редактор з питань оборони видання Guardian Ден Саббаг. Він зауважує, що західних чиновників, можливо, більше хвилює російська реакція на потенційні атаки з боку України, ніж час контрнаступу.
“ЗСУ загалом готові розпочати контрнаступ, заявив західний чиновник на умовах анонімності. Ключовим моментом тут є "когнітивний ефект", який матиме Кремль, реагуючи на будь-яку атаку. Це “важливіше, напевне, ніж розрив російських ліній”, - цитує джерела серед західних чиновників редактор видання Guardian з питань оборони Ден Саббаг.
Він запитав у співрозмовника, який результат країни Заходу вважаються успішним для України.
"Як має виглядати успіх України? Українці повинні бути "в змозі показати, що вони мають перевагу” + це має бути "більше, ніж часткові маленькі шматки просування вперед”, – сказав чиновник виданню Guardian.
Посилаючись на своє джерело, редактор з питань оборони додає: “У росіян є понад 200 000 військ в Україні, але лінії утримуються слабко. Одна російська бригада - проти одного українського антитанкового озброєння (ATM). Росія має “обмежені резерви”, але її оборонні лінії “потенційно стійкі”.
Точкові удари, яких ЗСУ останнім часом завдають по російських позиціях - це свого роду “наступ перед контрнаступом”, пише американське видання Wall Street Journal 17 травня.
“Україна цілиться у склади боєприпасів і схованки з іншими запасами, з якими мають воювати московські війська, прагнучи послабити їх напередодні проведення ширшої наземної кампанії, яка матиме на меті відкинути російських загарбників”, - мовиться у статті. Автори видання прогнозують, що контрнаступ триватиме влітку цього року.
“Щоб підготувати поле бою, Україна посилила атаки на позиції всередині підконтрольної Росії території. Це частина того, що стратеги називають підготовчими операціями, які спрямовані на підрив противника та пошук прогалин, щоб використати їх у майбутньому”, - пише WSJ.
Військова експертка Дара Массікот в інтерв’ю виданню Foreign Policy зазначила, що нинішні дії навколо Бахмута є “початковою фазою” контрнаступу. Вона також повторює тезу про "підготовчі операції" ЗСУ перед наступом.
“Це дуже рання фаза. Я б сказала, що ми наближаємось до стартової фази українського контрнаступу”, - розповідає військова експертка Массікот.
Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, а в минулому - посол США в Росії, також пише про підготовку України до наступу: “Відсутність подій - це також частина історії. Поразка російського наступу в останні кілька місяців - це величезна перемога для України”, - пише Макфол.
Раніше Голос Америки опублікував аналіз західних експертів про те, чому підготовка ЗСУ до контрнаступу триває так довго.
Всі новини дня
- Голос Америки
З війни РФ в Україні винесено багато уроків щодо інформаційних операцій - екс-командувач Сил спецоперацій США
Сили спецоперацій армії США винесли уроки з російської війни в Україні в питанні інформаційних операцій. Про це заявив колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил щодо ролі Сил спецоперацій у підтримці національної оборонної стратегії США, включаючи довгострокову стратегічну конкуренцію з Росією та Китаєм.
На запитання сенаторки-демократки Кірстен Джиллібренд, чи винесли Сили спецоперацій США уроки з України для більш широкої діяльності щодо інформаційних операцій, Кеннет Тово відповів ствердно, при цьому зауваживши, що тісна співпраця з Україною в цьому питанні розпочалася ще у 2014 році.
"З того моменту і аж до вторгнення 2022 року була постійна присутність на місцях. І саме в інформаційному просторі ми мали команди PSYOP (психологічних операцій, - ред.), які допомагали нашим українським колегам працювати над протидією зусиллям російської пропаганди, намагаючись створювати повідомлення про національний опір і стійкість, і загалом зміцнювати волю населення протистояти російському вторгненню", - зазначив Тово.
Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США. "Я думаю, що українцям належить велика частка успіху, але я хотів би думати, що всі наші зусилля, особливо в інформаційній галузі, допомогли певним чином, а також з боку Сил спеціальних операцій… допомогли їм розробити та легалізувати національну концепцію опору, на основі якої вони змогли нарощувати можливості. Тож я вважаю, що з війни в Україні є багато уроків", - сказав Тово.
Також колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США наголосив, що зараз США стикаються з неймовірно складним і небезпечним глобальним середовищем, а Китай і Росія за підтримки однодумців, таких як Іран, "агресивно кидають виклик міжнародним нормам, щоб досягти своїх цілей за рахунок інтересів США та союзників".
"У той час як наші супротивники вважають за краще застосовувати примусові заходи..., вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, Крим і східну Україну в 2014 році, а також сьогоднішній конфлікт в Україні демонструють, що вони не мають небажання вдаватися до війни. Кожному вторгненню передував період, наповнений ознаками та застереженнями. У кожному разі США та їхні союзники та партнери намагалися стримати війну; і в кожному випадку стримування виявилося невдалим. Ви можете бути впевнені, що китайці вчаться на цій історії", - сказав Тово.
Державний секретар США Ентоні Блінкен також розповів, що США розробили систему на основі штучного інтелекту для виявлення та збору російської дезінформації в Інтернеті.
Він зазначив: "Державний департамент розробив онлайн-агрегатор контенту про Україну з підтримкою штучного інтелекту, щоб збирати російську дезінформацію, яку можна перевірити, а потім ділитися нею з партнерами по всьому світу. Ми просуваємо незалежні ЗМІ та цифрову грамотність. Ми працюємо з партнерами в академічних колах, щоб надійно виявляти фальшивий текст, створений російськими чат-ботами", - сказав Блінкен під час церемонії "Дому Свободи" 9 травня у Вашингтоні.
Енн Епплбаум – про смертельну імперську ідею Росії, наслідки контрнаступу ЗСУ та закінчення війни. Інтерв'ю
Наслідки весняного контрнаступу продемонструють партнерам України та світові, якою буде решта цієї війни і коли вона може закінчитися. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Тетяні Ворожко розповіла історикиня та публіцистка Енн Епплбаум.
- Голос Америки
"Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Путіну не застосовувати голод в якості зброї". Речник Держдепу США про зернову угоду
У США привітали оголошення про продовження дії Зернової ініціативи, домовленості ООН та Туреччини, що дозволяє експортувати українське зерно через порти Чорного моря.
"Ми вітаємо оголошення президента [Туреччини Таїпа] Ердогана про продовження дії зернової ініціативи", - заявив речник Держдепу США Ведант Пател під час спілкування з пресою у середу. Він додав, що угода сприяє зниженню світових цін на продовольство та зерно.
"Однак, як раніше говорив секретар Блінкен, не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Москві виконувати свої обіцянки, і припинити застосовувати голод в якості зброї у війні проти України. Не має бути потреби кожні декілька тижнів нагадувати Росії припинити перешкоджати інспекціям зерна, яке йде до вразливих верств населення, яким воно потрібне", - заявив Пател.
Він додав, що Росія має зупинити війну проти України, "і це б дозволило фермерам повернутись на поля, повернути торгівлю агропродукцією і негайно та значно покращити продовольчу безпеку".
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш підтвердив, що угоду, що дозволяє експорт зерна з України через порти Чорного моря, буде продовжено ще на 60 днів.
Першим про досягнення домовленості повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи по турецькому телебаченню. Він разом з ООН брав активну участь у досягненні цієї угоди.
Виступаючи в ООН, керівник організації сказав, що вітає це продовження угоди і назвав цю подію «хорошою новиною для світу».
Він зауважив, що залишилися «невирішені питання», які ООН продовжить обговорювати з представниками Росії, України та Туреччини.
«Я сподіваюся, що ми досягнемо всебічної домовленості щодо вдосконалення, розширення та розширення Ініціативи – як я пропонував у нещодавньому листі до президентів трьох країн», – сказав Антоніу Ґуттеріш.
- Голос Америки
Угорщина заблокувала військову підтримку України з Європейського Фонду миру і виставила свої вимоги
Угорщина не схвалила виплату наступного траншу позабюджетної військової підтримки Україні у рамках Європейського фонду миру(EPF) Європейського Союзу та виставила свої вимоги.
Причиною названо те, що ЄС використовує фонд “виключно щодо України”, оскільки це “не дозволяє спрямувати кошти для просування інтересів ЄС в інших сферах”, цитує Reuters офіс речника уряду Угорщини.
Такими “іншими сферами” зокрема названо Балкани та Північну Африку.
Крім того, Угорщина оголосила свої вимоги до України, щоб припинити таке блокування – йдеться про виключення банку OTP Bank Nyrt зі списку “спонсорів війни”. Йдеться про перелік компаній, що продовжують вести бізнес у Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто – інформує агенція Reuters.
Видання Bloomberg також цитує вислів Сіярто про “дедалі войовничішу” позицію з боку Києва щодо Угорщини. Міністр під час виступу у Відні також вкотре висловив багаторічну претензію, що Україна “обмежує права на освіту етнічних угорців”.
Загалом ЄС надав близько 3,6 млрд євро на військову підтримку Україні в рамках Європейського фонду миротворчості.
Reuters нагадує, що Угорщина, яка є членом ЄС, а також НАТО, відмовилася надавати будь-яке військове обладнання Україні, а також неодноразово критикувала санкції ЄС проти Росії, але врешті підтримала всі узгоджені заходи.
Як інформує Reuters, Європейський фонд миротворчості є позабюджетним інструментом.
Створений у 2021 році, фонд спрямований на підвищення здатності ЄС запобігати конфліктам, розбудовувати мир і зміцнювати міжнародну безпеку.
Голос Америки повідомляв, що Угорщина також заявляла про відмову виконувати рішення Міжнародного кримінального суду та намір не затримувати президента Росії Володимира Путіна, якщо той в'їде в їхню країну.
У січні цього року Угорщина вже мала намір блокувати підтримку України Європейським Союзом на суму 500 мільйонів євро, але потім відмовилася від такої ідеї.
Минулого місяця Міністерство фінансів США оголосило санкції проти Міжнародного інвестиційного банку у Будапешті, який має майже 50% російської власності. За інформацією Мінфіну, присутність Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті "дозволяє Росії посилити свою розвідувальну присутність у Європі", а також сприяє ухилянню від санкцій.
Форум