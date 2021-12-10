В уряді США зробили щеплення-підсилювачі вакцин проти COVID-19 доступними для 16-17-річних

Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США повідомляють, що щеплення-підсилювачі вакцин проти COVID-19 тепер можуть (can - англ.) отримати особи віком від 16 до 18 років. Відповідне повідомлення було розміщено на сайті урядової служби напередодні.

Очільниця відомства Рошель Валенські у соціальній мережі Twitter закликала усіх 16-17-річних, які відповідають відповідним вимогам щодо щеплень, отримати щеплення-підсилювачі.

При цьому у Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення США заявили, що починаючи з 16 років "варто" (should - англ.) отримувати щеплення-підсилювачі.

Раніше в уряді США повідомили, що усім особам старшим за 18 років "варто" (should - англ.) отримати щеплення-підсилювач.

Як відзначається, на даному етапі схвалення та рекомендацію для осіб віком 16 та 17 років отримала лише вакцина виробництва Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє урядове відомство США, дослідження вказують, що після вакцинації проти COVID-19, захист від вірусу та здатність попереджувати інфекцію його варіантами може зменшуватись з часом.

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