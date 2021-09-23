Центробанк США планує зменшити атикризову підтримку американської економіки

Федеральний резерв США починаючи з листопада скоротить купівлю американських облігацій, і розгляне можливість підняти ставки рефінансування з наступного року, за умови, якщо у вересні продовжиться відновлення ринку праці.

Про це йдеться у стратегічній заяві американського центробанку, виданій за результатами дводенного засідання Федерального комітету з операцій на фондових ринках.

"Хоча рішення не було прийнято, учасники загалом погоджуються - якщо відновлення триватиме, поступовий процес скорочення [підтримки] може завершитись до середини наступного року", - заявив голова Федерального резерву Пауелл в середу.

Програму з антикризової підтримки економіки Федеральний резерв розпочав більше року тому, на тлі значного економічного падіння, викликаного пандемією коронавірусу. Зниження ставок а також збільшення балансу центробанку шляхом купівлі активів на 120 млрд дол щомісяця були покликані зробити більш доступними гроші для економіки у часи кризи.

З огляду на необхідність подальшої підтримки економіки, в середу Комітет одноголосно вирішив поки залишити ставки на рівні близькому до нуля.

Пауелл заперечив, що така політика призведе до інфляції, Він назвав зростання цін, що реєструють у США, "перехідним явищем", притаманним економіці, що відновлюється.

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