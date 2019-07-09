ООН підтверджує: Іран збагачує уран у порушення угоди 2015 року

МАГАТЕ, установа ООН, що опікується атомною енергетикою, підтвердила, що Іран перевищив обмеження на збагачення урану, передбачене в ядерній угоді від 2015 року, повідомляє "Голос Америки".

Замість обмеження рівня збагачення на 3,67%, як передбачено в угоді, що обмежує спроможності Ірану розробляти ядерну зброю, уран збагачується до чистоти у 4,5%, повідомив речник Організації атомної енергії Ірану в понеділок. Уран чистотою у 5% потрібен для використання на атомних станціях. Але це менше, ніж на 90% збагачений уран, потрібний для виробництва ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди стосовно Ірану минулого року, і запровадив санкції проти країни. Тегеран, в свою чергу припинив виконання низки положень угоди і попередив інших підписантів – Великобританію, Китай, Францію, Німеччину та Росію - про свій можливий вихід з угоди, якщо не буде передбачено шляхів уникнення американських санкцій.

Європейський Союз висловив "надзвичайну стурбованість" діями Ірану. "Ми рішуче закликаємо Іран припинити та скасувати всю діяльність, що не відповідає зобов'язанням", - йдеться у відповідній заяві ЄС.

США не дозволять Іранові отримати доступ до ядерної зброї, заявив віцепрезидент США Майк Пенс в понеділок.

"Ця адміністрація налаштована рішуче протистояти головному спонсору тероризму у світі і саме тому президент Трамп вийшов із жахливої ядерної угоди з Іраном. Ми ніколи не дозволимо Іранові отримати доступ до ядерної зброї".

США попередили Іран про нарощування ізоляції країни.

"Нещодавнє розширення ядерної програми Іраном призведе до подальшої ізоляції та санкцій. Країни мають поновити давно діючий стандарт відмови від збагачення в рамках ядерної програми Ірану. Іранський режим, озброєний ядерною зброєю становитиме навіть більшу небезпеку для світу", - йдеться в заяві держсекретаря США Майка Помпео.

США "продовжать посилювати тиск на іранський режим доки той не полишить програму ядерної зброї і припинить насильницькі дії на Близькому Сході, включаючи проведення та підтримку терористичних дій по всьому світові", - підтвердив радник США з національної безпеки Джон Болтон.

Аналітики розходяться у своїх оцінках того, наскільки швидко Іран може розробити ядерну зброю.

"Дії Ірану скорочують строки (розробки ядерної зброї) на дні а з часом – на тижні, - говорить в коментарі Голосу Америки Річард Неф'ю, дослідник Колумбійського університету. – Однак Іран все ще потребує рік, щоб виробити ядерну зброю і так залишиться певний час".

Дакота Вуд, лейтенант полковник Морської піхоти США (у відст.) та дослідник американського аналітичного центру Heritage вважає, що кроки Ірану демонструють життєздатність ядерної програми.

"Через те, що Іран не демонтував інфраструктуру згідно до угоди (2015 року), він може швидко перевищити обмеження на (низькозбагачений уран), яке встановлене на рівні 300 кілограмів і потім швидко провести його збагачення, - сказав Вуд Голосу Америки. – Переходить до чистоти у 4,5%, потім 20% і зрештою – 90%, якщо вони вирішать іти чим шляхом, це справді покаже наявні можливості ядерної програми (Ірану)".

Вуд та Неф'ю вважають, що Іран використовує порушення ядерної угоди, щоб отримати дипломатичні переваги від Заходу.

Дивіться також: Грузія: ведучого, який вилаяв Путіна, відсторонили від роботи. Реакції в Грузії та Росії