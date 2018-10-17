Названо ім'я американського пілота, який загинув у ході навчань "Чисте небо"

У результаті аварії українського літака Су-27 у ході навчань "Чисте небо" загинув американський підполковник пілот Сет Нерінг на прізвисько "Джетро". Про це повідомляють численні американські ЗМІ. Повідомляється, що в інциденті також загинув український полковник Іван Петренко.

Нерінг був пілотом 194-ї бойової ескадрильї Каліфорнійської повітряної національної гвардії.

У понеділок під час міжнародних навчань “Чисте небо – 2018” зазнав аварії український винищувач Су-27УБ. Катастрофа сталася близько 17.00, в районі с. Уланів, між населеними пунктами Бердичів та Хмільник. Обидва пілоти на борту літака загинули.

Військова прокуратура Центрального регіону України спочатку підтвердила, що один із загиблих офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США.

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