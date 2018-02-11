"Джавелінами" військова допомога Україні від США не обмежиться - американський експерт

Україна також може зробити свій внесок. Наприклад, НАТО могло би використати українську транспортну потугу для швидкого перекидання сил із Заходу до Центральної Європи та Польщі, країн Балтії та Балканів проти російських загроз

Військова допомога США Україні не обмежиться наданням переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". Про це заявив Стівен Бланк, старший дослідник аналітичного центру American Foreign Policy Council у статті оприлюдненій сайтом Second Line of Defense.

"Немає підстав вважати, що сама лише відправка ракет "Джавелін" (які ще мають прибути до України) достатня, щоб засвідчити серйозні наміри США та переконати Путіна вивести війська з України", - пише Бланк.

Як відзначає експерт, Україна все ще відчуває серйозну потребу у засобах військового спостереження та збору інформації, засобах радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам та розвідці. Україні також необхідно з нуля відбудувати свої ВМС, пише експерт.

Все вказує на те, що оборонна галузь України спроможна і значно розвинулась з 2014-го року. Але вона - нерівня технологічному рівню Росії

Як відомо, наприкінці 2017 року року американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у Державному депарламенті про готовність Трампа схвалити план про продаж Україні протитанкових озброєнь. Пізніше речниця Держдепу повідомила про рішення адміністрації США посилити збройну підтримку України.

Як відзначає Бланк, щоб примусити Путіна відступити Захід має не лише "підтримати реформи в українській оборонній галузі, а токож урядові та економічні реформи", а і надати їй військові інструменти, які вона нездатна виробляти самостійно.

"Все вказує на те, що оборонна галузь України спроможна і значно розвинулась з 2014-го року. Але вона - нерівня технологічному рівню Росії у сфері військової розвідки та засобів радіоелектронної боротьби, які використовуються для наведення вогневих ударів", - переконаний Бланк.

Саме на наданні цих видів озброєнь Києву і наполягає експерт. Україна ж, на його думку, могла би надати підтримку НАТО у вигляді транспортних засобів.

"Україна також може зробити свій внесок. Наприклад, НАТО могло би використати українську транспортну потугу для швидкого перекидання сил із Заходу до Центральної Європи та Польщі, країн Балтії та Балканів проти російських загроз. Такий крок сприяв би і НАТО і Києву та став би дуже очевидним політичним сигналом Москві. По мірі того, як українська оборонна галузь відновлюється такі нагоди будуть з'являтись", - пропонує Бланк.

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