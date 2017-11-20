Трамп: США внесуть КНДР у список держав-спонсорів тероризму

За словами президента, цей крок - складова частина кампанії з чинення тиску на Пхеньян



Президент Трамп заявив, що США оголосять Північну Корею державою-спонсором тероризму. Про це він сказав в Білому домі в понеділок, 20 листопада.



Трамп назвав відповідний крок давно запізнілим і підкреслив, що це - частина проведеної Сполученими Штатами кампанії з чинення максимального фінансового і дипломатичного тиску на Північну Корею, назвавши уряд у Пхеньяні «вбивчим режимом».



Президент додав, що Сполучені Штати запроваджують додаткові санкції щодо Пхеньяну. За його словами, Міністерство фінансів США офіційно повідомить про подробиці нових економічних заходів щодо Північної Кореї вже у вівторок.



Північна Корея - остання з країн, включених Сполученими Штатами в список держав-спонсорів тероризму. У 2008 році вона була виключена з цього переліку в спробі досягти домовленості з питання про ядерну програму Пхеньяна.

Інші країни, що входять у цей список – Іран, Сирія і Судан.

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