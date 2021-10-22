Німецький регулятор розглядає можливість сертифікації "Північного потоку-2" - оглядачі закидають Путіну шантаж

Федеральне мережеве агентство ФРН (Bundesnetzagentur - BNetzA), німецький регулюючий орган енергетичного ринку країни, заявило в п'ятницю про те, що контактує з консорціумом Nord Stream 2 AG, оператором газопроводу «Північний потік-2». У BNetzA очікують, що консорціум незабаром надасть гарантії того, що проект відповідає вимогам регулятора.

BNetzA також розглядає заявки, подані українськими газовими компаніями «Нафтогаз» і ОГТСОУ (Оператор газотранспортної системи України), для участі в процесі сертифікації трубопроводу.

Проект будівництва трубопроводу «Північний потік-2» повністю завершено і російський «Газпром» готовий перекачувати газ до Європи через новий трубопровід, який пролягає по дну Балтійського моря. Однак газопровід поки що не працює, бо для початку його роботи потрібне отримання дозволу від Федерального мережевого агентства ФРН.

Німецький регулюючий орган повинен сертифікувати трубопровід до початку січня, проте рішення може бути прийнято і раніше.

У процесі сертифікації «Північного потоку-2», який в цілому повинен зайняти чотири місяці, особлива увага приділяється питанням недискримінаційного доступу до мережі на території Німеччини та інтеграції трубопроводу в газовий ринок Німеччини.

Ринки з нетерпінням чекають новин про трубопровід в складній ситуації, яка склалася в зв'язку з ростом цін на природний газ в Європі. Президент РФ Володимир Путін заявив в четвер, що Росія може почати поставки газу по новому трубопроводу, щойно Німеччина видасть дозвіл на початок функціонування «Північного потоку-2».

Заява Путіна викликала гостру реакцію з боку низки оглядачів, експертів.

"Путін відверто тисне на регуляторів ЄС для отримання сертифікації "Північного потоку-2" в обмін на поставки газу з Росії, відмовляючись використати доступні щедрі обсяги на існуючих каналах. Кремль використовує енергію, як політичну зброю. Зараз необхідні санкції щодо "Північного потоку-2" у відповідності до спільної заяви США-Німеччини", - заявив у соціальній мережі Twitter дослідник аналітичного центру CEPA Бенджамін Шмітт.

До цього, у середу, лідерка німецьких "Зелених" Анналена Бербок заявила, що Німеччина має відмовити "Північному потоку-2" у сертифікації, і назвала дії Росії "шантажем", частково поклавши на Москву відповідальність за високі ціни на газ у Європі.

Після того, як Німеччина винесе свій вердикт, остаточне добро повинна буде дати Єврокомісія, яка матиме ще два місяці для ухвалення рішення. Це означає, що процес сертифікації може затягнутися.

Між тим видання Financial Times повідомило у п'ятницю, що Молдова готується до оголошення надзвичайного стану через зменшення поставок газу з Росії після завершення строку дії контракту між країнами. Як повідомляється, Москва вимагає вдвічі більшу ціну за поставки газу.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", POLITICO, Financial Times.

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