Ціни на газ продовжують тривожити світ - експерти міркують про позицію Росії

Журналіст Bloomberg News Хав'єр Блас повідомляє у Twitter про нові свідчення негативного впливу на Європу зростання цін на газ та електричну енергію. Як повідомляє Блас, іспанський виробник сталі Sidenor заявив про про плани припинити виробництво протягом грудня.

Минулого тижня видання The New York Times писало, що ситуація у Європі стала подарунком для Володимира Путіна і дала йому важелі впливу.

"Кремль роками виявляв незадоволення прагненням Європи скоротити викиди та диверсифікувати джерела енергії, які погрожували підривати економіку Росії, залежну від цін на нафту та газ. Цієї осені, як вважає пан Путін, європейці нарешті отримали заслужену кару: збіг подій призвів до рекордоного зростання цін на енергію, давши президенту Росії можливість виступити рятівником", - писало видання. Тепер, відзначає The New York Times, Кремль використовує ситуацію, щоб отримати тактичні переваги, підштовхнути європейців до підписання довготермінових контрактів, та схвалення "Північного потоку-2". Запуск останнього, пише видання, зменшить залежність Росії від України та "потенційно послабить регіонального ворога".

Видання також наводить думки експертів, які покладають на Росію відповідальність за ситуацію, та цитує позицію уряду Німеччини, де канцлерка Меркель заявила, що "Росія може постачати газ лише на основі контрактних забов'язань".

"Росія виконує свої контрактні забов'язання щодо клієнтів у Європі, кажуть аналітики та урядовці, але відмовилась значно збільшити подачу, хоча попит значно перевищив поставки", - пише видання.

Як повідомляє Euronews, найбільше енергетичні компанії Європи також підтвердили Reuters, що "Газпром" виконує контракти.

У США голосно звучить критика на адресу Росії.

Старший аналітик дослідницького центру Center for American Progress Макс Бергманн назвав "чистим вимаганням" заклики МЗС Росії до Європи покращити відносини із Москвою для уникнення нестачі газу.

"Погрожує заморозити Європу, якщо вона не порушить власні закони та не пришвидшить погодження "Північного потоку-2". [Це] демонструє абсурдність всього підходу Німеччини", - твітував Бергманн.

Euronews наводить думки низки експертів, які вказують на роль Росії у кризі.

Так, Сімон Тагліапієтра з аналітичного центру Bruegel у Брюсселі заявив, що Росія "прагне показати, що газ важливий, що російський газ важливий для Європи". На його думку, якщо Росія не долучиться до вирішення кризи, то тим самим призведе до того, що газ буде розглядатись як ненадійний ресурс.

Експерт з питань України, колишній член наглядової ради "Укразалізниці" Андерс Аслунд вважає, що тиск на Європу з боку Путіна може мати для нього негативні наслідки. На його думку, після нинішньої ситуації Європа може піти на кроки для її недопущення.

"Висновок полягає у тому, що Росія/"Газпром" є настільки ненадійним постачальником, що її роль на газовому ринку ЄС має бути зменшена. Хороший початок цього - вімовитись від сертифікації "Північного потоку-2", - твітував Аслунд минулого тижня.

А дослідник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джек Шарплс вважає, що російському "Газпрому" можливо складно однозначно задовольнити потреби внутрішнього та зовнішнього ринків.

На його думку зараз складно з точністю говорити, чому насправді Росія не збільшила поставки до Європи у відповідь на зростання попиту.

"Ми будемо точно знати, лише якщо вони раптом виявлять невідомі нам запаси газу у задній кишені, щойно буде схвалено роботу "Північного потоку-2", - наводить слова експерта Euronews, "І навпаки, якщо "Північний потік-2" буде узгоджено і він запрацює, і ми раптом побачимо падіння транизу через Україну до низьких рівнів, це може бути індикатором того, що "Газпром" не має нічого додаткового, і що реальною метою "Північного потоку-2" є бажання замістити Україну",

Між тим безпековий експерт Марк Галеотті відзначає, що Росія лишається у межах дозволеного, а західні політики спрощують складну ситуацію, яка призвела до зростання цін на газ, та шукають "цапа відбувайла". "Росія не забов'язана морально надавати більше газу щойно Захід цього забажає. Доки вони виконують контрактні забов'язання, решта - це просто ринкова економіка", - пише Галеотті, - "Хіба так само критикують як зловмисних маніпуляторів та шукачів наживи постачальнів зрідженого газу зі США та Катару, які переключились на постачання, як видається, ненаситного ринку Азії? Це питання, очевидно, риторичне: звісно ж ні".

Як повідомляв "Голос Америки", минулого тижня конгресмен-республіканець Майкл Маккол звинуватив Росію в тому, що вона спровокувала зростання цін на газ через обмеження поставок на європейський ринок, і закликав адміністрацію США відмовитись від рішення не запроваджувати проти газопроводу «Північний потік-2» санкції, до яких забов'язав Конгрес США.

У статті використано матеріали The New York Times, Bloomberg news, Euronews.

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