WSJ: США ведуть переговори з Німеччиною про долю «Північного потоку 2»

Адміністрація президента США Джо Байдена почала переговори з Берліном щодо майбутнього газопроводу «Північний потік 2», в тому числі про «загрози санкцій» щодо компаній, які беруть участь у його будівництві, повідомила газета Wall Street Journal.

Посилаючись на неназваного німецького чиновника, газета повідомила, що адміністрація США повинна до певного терміну скласти список компаній, які, на її думку, порушують закони США, спрямовані на зупинку будівництва «Північного потоку 2».

Ці компанії можуть стати потенційними об'єктами для американських санкцій, йдеться в публікації.

Президент Росії Володимир Путін заявив у середу, що блокування побудови «Північного потоку 2» пояснюєтья бажанням примусити Росію платили за «геополітичний проект «Україна».

«Чому так все крутиться навколо «Північного потоку 2»? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт «Україна». Насправді, все досить примітивно. Все просто – ми це давно розуміємо. Такий світ, у якому ми живемо», - наводить слова президента Росії видання «Українська правда».

«Північний потік 2» дозволить «Газпрому», газовій експортній монополії Росії, по суті відмовитись від української транзитної системи, яка десятиліттями транспортувала більшу частину поставок газу із Росії до Європи», - відзначає Wall Street Journal.

Адміністрація Байдена може відмовитися від застосування санкцій, використовуючи пункт про національні інтереси, що замирить Німеччину, важливу союзницю США в Європі, але дасть Росії геополітичну перемогу і перекреслить двопартійну коаліцію в Конгресі.

Будівництво підводної частини газопроводу «Північний потік 2» завершено більш ніж на 90 відсотків, залишилося прокласти близько 160 кілометрів труб, відзначає Wall Street Journal.

Будівництво відновилося 6 лютого, після більш ніж річної перерви, викликаної протидією з боку адміністрації Дональда Трампа і актами Конгресу, які дозволяють запроваджувати санкції проти компаній і окремих осіб, які беруть участь у проекті, пише видання.

Адміністрація Байдена поки не запроваджувала санкції, передбачені законом, зазначає газета.

Як відзначає видання, Джо Байден не оголосив про політику з приводу газогону. Минулого місяця речниця Білого дому заявила, що «президент вважає «Північний потік 2» поганою угодою для Європи».

«Але це було до того, як відновилось будівництво. Коли адміністрація не запровадила автоматично санкції, це викликало сумніви щодо її політики. Нед Прайст, головний речний Держдепу, відмовився озвучити офіційну позицію уряду у п'ятницю», - пише видання.

Однак члени Ради національної безпеки при Білому домі зустрічалися для обговорення газопроводу, включно із темою готовності Німеччини запровадити мораторій на реалізацію проекту, повідомило видання, посилаючись на неназваних людей, знайомих з цими дискусіями.

Представник зареєстрованої у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, яка належить Росії і здійснює будівництво газогону заявив, що «санкції США проти компаній, які здійснюють законний бізнес у ЄС по проекту «Північний потік 2» суперечать міжнародному праву та порушують енергетичний суверенітет Європи».

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