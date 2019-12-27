Держдеп: США неминуче введуть санкції проти компаній, якщо ті за 30 днів не згорнуть роботи над "Північним потоком 2"

Сполучені Штати запровадять санкції проти компаній, долучених до побудови газогону "Північний потік 2", якщо вони не продемонструють "негайних сумлінних зусиль зі згортання" робіт, повідомили у Державному департаменті США.

Компанії (пов'язані сторони) мають завершити згортання протягом 30 днів, наголосили в роз'ясненні Бюро енергоресурісів Державного департаменту США, виданому у п'ятницю.

"Пов'язані сторони мають забезпечити, щоб кораблі, що беруть участь у проекті "Північний потік 2" негайно припинили діяльність з будівництва. Це включає "сторони-учасниці, які свідомо продавали, надавали в оренду, або надавали у користування кораблі для прокладання труб на глибині 100 футів та більше для будівництва "Північного потоку 2", - цитує закон Державний департамент.

Ті, хто не виконає ці вимоги, постануть перед санкціями, наголосили у відомстві.

Санкції проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку 2" передбачено в законі про Оборонний бюджет США (NDAA), підписаному президентом США Дональдом Трампом 20 грудня.

Через загрозу запровадження санкцій, компанія Allseas, що прокладала трубопровід "Північний потік 2" в Балтійському морі, призупинила роботу.

Розділ закону про Оборонний бюджет 703 (d), відомий під назвою "Закон про захист європейської енергобезпеки" надає Державному секретарю строк у 60 днів для подання переліку компаній, які порушують закон.

Держсекретар без зволікань видасть цей звіт, запевнили в американському зовнішньополітичномі відомстві.

"Північний потік 2" – інструмент, який Росія використовує для підтримки продовження агресії проти України

У своїй заяві Держдеп виклав позицію США стосовно газпромівського енергетичного проекту і наголосив на негативному впливі проекту на Україну та Європу.

"Північний потік 2" – інструмент, який Росія використовує для підтримки продовження агресії проти України. Росія хоче створити перепони на шляху до її зближення з Європою та Сполученими Штатами. "Північний потік 2" не лише дозволить Росії обійти Україну в транзиті газу до Європи, що позбавить Україну значної частини транзитних надходжень, але і збільшить її вразливість до російської агресії.

"Північний потік 2" також сприятиме збереженню значної залежності Європи від імпорту російського природного газу, що створює економічну та політичну вразливість наших європейських партнерів та союзників.

З цих причин уряд Сполучених Штатів та низка європейських країн виступають проти "Північного потоку 2", - йдеться в повідомленні відомства.

Сполучені Штати рішуче підтримують диверсифікацію енергопостачання, бо вибір сприяє зменшенню ролі геополітики на енергоринках, зменшити ціни для споживачів та посилити енергобезпеку країни.

Сполучені Штати мають намір зупинити побудову "Північного потоку 2"

Наприклад, за оцінками, доступ до американського зрідженого газу заощадив для європейських споживачів 8 мільярдів доларів, адже дав змогу отримати нижчу ціну на переговорах з існуючими постачальниками", - йдеться у повідомленні Держдепу.

Сполучені Штати мають намір зупинити побудову "Північного потоку 2" і ця позиція – незмінна за різних адміністрацій, наголосили у відомстві.

"США послідовно виступають проти "Північного потоку 2" за різних адміністрацій, в рамках тривалих зусиль з просування енергобезпеки шляхом диверсифікації постачання енергоджерел за країнами походження, шляхами доставки, видами палива, включаючи відновлювані джерела.

Кожен, хто займається бізнесом в сфері торгівлі енергоресурсами має це робити на справедливих умовах, які є прозорими і базуються на ринкових засадах", - заявили посадовці.

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