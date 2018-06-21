Припущення, що Трамп може зустрітися з Путіним наступного місяця у Європі, Білий Дім ще не коментує

Європейське турне президента США Дональда Трампа у липні називають ймовірною нагодою його двосторонніх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Перебування Трампа у Європі включає саміт НАТО, де ключовою темою буде протидія російській войовничості, а також його візит до Великої Британії, яка окремо звинувачує Москву в агресивних діях.

Не ясно, чи ця зустріч буде до, чи після НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісля.

Білий Дім напередодні не коментував повідомлень на цю тему.

З Москви агенція Інтерфакс повідомляє, що наступного тижня там очікують радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона "для приготування саміту".

11-12 липня президент Трамп братиме участь у зустрічах НАТО у Брюсселі, а 13 липня - у Британії.

Times, посилаючись на неназвані “чільні джерела” у британському уряді, пише, що зустріч Трампа з Путіним напружує Лондон, і що проведення такого саміту до переговорів з союзниками сприймали б негативно.

“Не ясно, чи ця зустріч буде до, чи після НАТО й візиту до Сполученого Королівства. Очевидно, що для нас краще, якби це було опісля… Це додає іншої динаміки і без того барвистому тижню”, - цитує часопис урядовця.

Американські та британські неофіційні джерела припускають, що місцем зустрічі може бути Відень, де розташована штаб-квартира Організації з безпеки і співробітництва у Європі.

Випереджаючи ймовірне нове порушення президентом Трампом теми військових видатків країн-членів НАТО, британський міністр оборони Ґевін Вільямсон написав у Times, що “Європа не може сподіватися на те, що за її оборону відповідатимуть американські платники податків”.

Багатьох західних оглядачів турбує не лише роздратованість Дональда Трампа фінансовим аспектом альянсу, а те, що американський лідер неодноразово ставив під сумнів роль НАТО, хоча і казав, що змінював свою думку.

Президент Трамп завжди наголошував, що хоче зближення з Росією і переважно відкидав критику Москви за втручання в американські вибори та за дії Путіна на міжнародній арені.

На минулому саміті країн “Великої сімки” Дональд Трамп опинився насамоті із припущенням, що Росію було б добре повернути до організації .

Москву виключили з тієї групи 2014 року за російську анексію Криму.

Британський прем’єр-міністр Тереза Мей сказала, що про нормалізацію відносин з Москвою можна буде говорити тоді, коли президент Путін покаже, що готовий змінити свою політику.

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