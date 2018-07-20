Поширення планів зброї для 3D-принтера стане легальним у США

Активісти, які виступають за права на зброю, досягли згоди з урядом, що дозволить їм з 1-го серпня розміщувати в Інтернеті плани зброї, які можна роздрукувати на 3D-принтері, повідомляє CNN.

Цією угодою закінчується багаторічна юридична боротьба, що розпочалася у 2013 році, коли Коді Вілсон верше опублікував плани пістолета під назвою "The Liberator", який можна роздрукувати на 3D-принтері.

Пістолет майже повністю виготовлений з пластику ABS – того самого матеріалу, з якого виготовляють конструктор Lego. Він має лише два металеві елементи.

Державний департамент США наказав Вілсону та його неприбутковій групі Defense Distributed усунути плани з Інтернету, оскільки хтось в іншій країні – країні, якій США не продають зброю, – міг завантажити матеріал і зробити свій власний пістолет.

Вілсон виконав наказ, але сказав, що файли вже були завантажені мільйони разів.

Він подав до суду на федеральний уряд у 2015 році.

Угода, датована 29-м червня, говорить, що Вілсон та Defense Distributed можуть публікувати плани, файли та 3D-креслення в будь-якій формі та звільняє їх від експортних обмежень. Уряд також погодився оплатити майже 40 тисяч доларів юридичних послуг Вілсона та відшкодувати деякі реєстраційні збори.

Розпорядження не було оприлюднено, але адвокати Вілсона надали копію CNN.

Саморобну вогнепальну зброю на зразок The Liberator прозвали «пістолетами-привидами», оскільки вони не мають серійних номерів і їх не можливо відстежити.

Вілсон створив веб-сайт, на якому люди зможуть завантажувати The Liberator і цифрові файли для нижнього ресивера AR-15, пістолета Baretta M9 та іншої вогнепальної зброї. Користувачі також зможуть поділитися власним дизайном зброї, магазинів та інших аксесуарів.

Ті, хто намагаються запобігти озброєній злочинності, бояться, що це спростить доступ до зброї для терористів та небезпечних людей.

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