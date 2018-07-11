Україні можуть дозволити вживати летальну зброю США на Донбасі - експерт

"Справжнім успіхом для України саміт НАТО стане, якщо Альянс, наприклад, засвідчить "зростання підтримки наданню Україні летальної зброї, дозволить Україні нею користуватись на Донбасі, або у випадку російських дій з акваторії Азовського моря". Своїми очікуваннями від засідання Комісії Україна-НАТО, що відбудеться в четвер, поділився Пол Ґобл, експерт з Євразії та колишній посадовець Держдепу США і ЦРУ в інтерв'ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

"Я був би в захваті, якщо б було досягнуто прогрес на шляху до затвердження плану дій зі вступу до НАТО. Побоююсь, що цього не станеться", - наголосив експерт.

Надзвичайній важливо, щоб Альянс рішуче висловив свою позицію, продовжив діяти об’єднано у введенні санкції і поступовому збільшенні ціни агресії для Росії, а також наданні Україні та Грузії летальної зброї

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Аналітик також наголосив на надзвичайній важливості того, щоб "Альянс рішуче висловив свою позицію, продовжив діяти об’єднано у введенні санкції і поступовому збільшенні ціни агресії для Росії, а також наданні Україні та Грузії летальної зброї".

"Якщо ж будуть загальні достатньо беззубі формулювання, тоді, на мою думку, це буде розчаруванням", - зауважив він.

"Уряд Росії на тепер продовжує агресивні дії на Донбасі, на Азовському морі, вони продовжують утиски мешканців українського Кримського півострова, який незаконно окупувала Москва", - додав аналітик.

"НАТО варто було б надати Україні членство в НАТО в 2014 році і, якщо б ми надали членство в НАТО Грузії навіть раніше, події в Україні не відбулись би", - переконаний Ґобл.

В середу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна не увійде до формату Партнерства посилених можливостей на саміті лідерів країн НАТО в Брюсселі, однак, Альянс "підтвердить потужну підтримку України".

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