Малайзія надішле контейнери пластикових відходів країнам, які їх прислали

Заможні країни Заходу вже більше 25 років надсилають пластикові відходи до країн Південно-Східної Азії.

США, Великобританія, Канада, Австралія – серед країн, що надсилають найбільші вантажі з відходами до таких країн, як Китай, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам.

За плату від західних компаній, компанії менш заможних країн погоджуються утилізувати сміття.

Однак, уряди бідніших країн скаржаться, що компанії часто порушують правила і проводять незаконні захоронення, або спалення відходів. Спалення пластику призводить до токсичного забруднення повітря. В 2017 році, за інформацією National Geographic, лише 9% пластику в світі перероблялось.

Також, бідніші країни почали змінювати правила стосовно відходів. Раніше, Китай переробляв багато вторинної сировини, але минулого року, цей бізнес було заборонено і велику кількість відходів з Китаю почали переправляти до країн, які все ще готові їх приймати і найбільше – до Малайзії.

Заборона Китаю змінила потік більше семи мільйонів тон пластику щороку.

Десятки заводів з переробки відходів почали виникати в Малайзії. Багато з них не мали відповідних дозволів.

У вівторок Малайзія заявила, що надсилатиме пластикові відходи до країн. Міністр енергетики країни заявив, що 60 контейнерів сміття, яке імпортували нелегально, надішлють назад, повідомляє Reuters.

"Ці контейнери нелегально завезли до країни за невірними деклараціями та з іншими порушеннями, в супереч нашому закону про захист навколишнього середовища", - сказав міністр пресі.

Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав урядові найняти приватну компанію з постачання, щоб надіслати 69 контейнерів сміття назад до Канади і залишити їх у територіальних водах, якщо Канада не прийме їх.

Канада погодилась прийняти сміття, однак Дутерте наказав вивести сміття швидше, ніж передбачено угодами.

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