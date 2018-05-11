Площа перед посольством РФ у Вашингтоні остаточно отримала назву Нємцова

Міська рада Вашингтона отримала з Конгресу США офіційно підтверджений закон про площу Бориса Нємцова перед посольством Росії. Про це написав голова Фонду Бориса Нємцова російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза в Twitter.

Всі закони округу Колумбія проходять обов’язковий розгляд в Конгресі, оголосив опозиціонер. Кара-Мурза також подякував всім, хто зробив це можливим.

6 лютого Рада Округу Колумбія одноголосно підтримала рішення перейменувати площу перед посольством Росії в Вашингтоні на площу Бориса Нємцова на честь вбитого опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

У відповідь, місцева влада Москви планує розглянути питання привласнення будівлі посольства США в РФ поштової адреси "Північноамериканський тупик, 1". Таке рішення Міська міжвідомча комісія з найменування об’єктів міста Москви планує розглянути вже цього місяця, повідомляє Interfax.

Спостерігачі заявляють, що такий вид "тролінгу" не новий і вже застосовувався в Україні.

"Ця форма "тролінгу" була винайдена в Україні, коли вони перейменували вулицю, на якій було розташоване російське консульство у Львові на честь чеченського повстанця Дудаєва багато років тому", - написав західний журналіст Саймон Островський.

Насправді, перейменування вулиць з метою донесення політичної позиції, набули поширення за часів «холодної війни». В 1980-х керівництво Конгресу США перейменувало площу перед посольством РФ в Вашингтоні на площу Сахарова як жест протесту проти арешту Андрія Сахарова, відомого російського дисидента, лауреата Нобелівської премії і ядерного фізика, пише The New York Times.

Також, Конгрес пропонував перейменувати вулицю, де знаходиться посольство Китаю, на честь Лю Сяобо, дисидента та лауреата Нобелівської премії, який загинув минулого року. Пекін назвав цей крок "політичним фарсом". Назву вулиці не змінили.

Серед нещодавніх прикладів, пропозиція мера Анкари, столиці Туреччини, перейменувати вулицю, на якій знаходиться посольство США, на вулицю "Гілки оливкового дерева", за назвою турецької військової операції в Сирії. США та Туреччина знаходяться по різні боки військових дій в Сирії.

Відомо, що Ісламська республіка Іран позбавила імені Вінстона Черчилля вулицю, на якій знаходиться британське посольство в Тегерані, перейменувавши її на честь Боббі Сандса, члена Ірландської республіканської армії, який помер у в’язниці під час голодування, нагадує видання.

Минулого року, іранці також перейменували вулицю, де розташоване посольство Саудівської Аравії, на честь шейха Німр аль-Німра, релігійного лідера шиїтських мусульман, страченого в королівстві.

Дивіться також: ​В ООН обговорили російську пропаганду та поширення дезінформації