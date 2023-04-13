Тисячі новоприбулих українців у США до 18 квітня мають здати свої податкові звіти. Дехто від цього може отримати вигоду

До 18 квітня більшість американських громадян повинні подати свої податкові звітності та сплатити податки. Українцям, які приїхали до США у 2022 році чи раніше, варто подавати декларації про доходи, навіть якщо вони були нижчі за мінімальний рівень оподаткування, у коментарі Голосу Америки розповіли експертки та пояснили чому це важливо і може бути фінансово вигідно.

Як повідомляв раніше Голос Америки, це може бути актуально для тисяч українців, адже тільки за програмою United for Ukraine до США приїхали понад 118 тисяч людей з України.

Податковий сезон як "час винагороди"

Сплачувати податки за 2022 рік повинні усі жителі США (за винятком деяких іноземних дипломатів), якщо їхній дохід перевищує суми від 12,950 до 28,700 доларів - залежно від віку й сімейного статусу. Люди, які мають дохід від самозайнятості, зобов’язані звітувати про свої доходи та подавати податки, якщо заробили за рік принаймні 400 доларів США.

Зазвичай із кожної виплати працівникові, протягом всього року, частина коштів відраховується на податок. Однак рівень цих виплат найчастіше обирають роботодавець і сам працівник. Під час подання податкової декларації з січня по середину квітня наступного року відбувається обрахування сплачених податків. Після цього, платник податків або має доплатити уряду суму недоплачених податків, або може отримати повернення коштів, якщо виявиться, що протягом року він заплатив більше, ніж потрібно.

Значна частка американців переплачує податки протягом року і розраховує у квітні отримати певну суму від уряду назад.

Саме очікування таких виплат від уряду штату і чи федерального уряду робить податковий сезон "часом несподіваної винагороди", - пише видання The New York Times. Інші ж чекають на цей час із тривогою, адже муситимуть доплачувати державі.

Декларувати доходи варто у будь-якому випадку, навіть якщо рівень доходів нижчий, аніж той, що підлягає оподаткуванню.

Щоб не пропустити можливість отримати певні виплати від уряду, ліцензована податкова спеціалістка з Каліфорнії Оксана Дорошенко у коментарі Голосу Америки порадила усім новоприбулим з України декларувати доходи у будь-якому випадку, навіть якщо вони у 2022 році були нижчим, аніж установлені для оподаткування межі.

Часто у США податкові декларації подають за допомогою професійних податкових бухгалтерів, також можна скористатись безкоштовними чи платними сервісами для самостійного заповнення декларації. При цьому фахівці з оподаткування можуть підказати нюанси, які легально можуть оптимізувати суму податку, а також збільшити суму податкового кредиту.

Яким би не був ваш статус у США, держава очікує, що ви сплачуватиме податки.

"Яким би не був ваш статус у США, але якщо маєте номер соціального страхування (SSN), то держава очікує, що ви сплачуватиме податки", – розповіла Голосу Америки віце-президентка з фінансів у компанії програмного забезпечення "Arcules" Ляриса Райфел, президентка Українського культурного осередку у Лос-Анджелесі.

Особливо експертка наголошує на важливості своєчасної податкової звітності для емігрантів, які планують залишатися в Сполучених Штатах. "Я б сказала – не боятися, - радить Ляриса Райфел, - є дуже багато українців в Америці, які тут прожили вже 10-15 років, варто просто просити поміч. Головне - не проігнорувати [кінцевий термін подання податкової декларації, - ред.]".

До слова, за несплату податків передбачені штрафи і пеня. В окремих випадках ухилення від податків відкривають кримінальні провадження. За несвоєчасну сплату або подання недостовірної інформації податкова служба може заморозити банківські рахунки або вилучити гроші із заробітної плати, - розповіла під час прямого ефіру на платформі Settle In for Ukrainians Марія Сігалас, експертка International Rescue Committee.

Будівництво, "мувінг", ІТ, вокал – українці заробляють кошти у різних сферах

З досвіду спілкування з українцями, які прибули до США, рятуючись від війни, обидві експертки називають численні сфери, де торік заробляли українці. Це і фізична робота на будівництві, а також робота з догляду за дітьми та людьми літнього віку. Дехто влаштувався і на висококваліфіковані посади. Частина новоприбулих уже заснували власний бізнес. За словами Ляриси Райфел, це, наприклад, компанії із вантажних перевезень та допомоги з переселенням (так званий "мувінг") або маленькі компанії із скошування трави та послугами догляду за садом.

Клієнти Оксани Дорошенко цього року сплачують податки із доходів, отриманих у сфері ІТ-технологій, фотосправи, дизайну. Чимало клієнтів, каже Дорошенко, саме у Лос-Анджелесі знайшли себе у творчій сфері - приїхавши за так званими “візами для талантів” (візи типу О1), заробляють у музичній сфері.

"Українці Каліфорнії, з якими я розмовляла на тему оподаткування, уже майже всі добре знають, як подавати декларації, - каже Ляриса Райфел. - Вони шукають інформацію онлайн, дізнаються, відчувається, що хочуть все зробити чітко, щоб мати нагоду залишитися в Америці. Це демонструє повагу до країни, у якій ти живеш і працюєш".

Раніше Голос Америки вже публікував досвід самостійного заповнення декларації.

Податкові знижки на утеплення житла, електромобілі і курси для педагогів

Також платники податків можуть скористатися податковим кредитом на витрати з поліпшення житла, пов’язані з енергоефективністю, або розраховувати на податковий кредит до 7500 доларів у разі покупки нових електромобілів тощо.

Вперше цього сезону зросла податкова знижка, яку в США можуть отримати педагоги – від дитячого садка до вчителів 12 класу. Вони зможуть отримати компенсацію за раніше не відшкодовувані витрати, як-от книги, обладнання та курси, пов’язані з їхньою роботою.

Заспокоєння "податкового стресу": шанси на перевірку становлять менше половини відсотка

У сезон "податкових дедлайнів" місцеві видання збирають поради фахівців, як упоратися зі стресом та тривожність. Так, The New York Times, цитуючи експертів, радить, як протистояти емоціям, пов’язаним із грошима. Оскільки, за опитуванням Американської психологічної асоціації, 65% американців вважають гроші основним джерелом стресу.

Шанси потрапити під податкову перевірку становлять близько 0,38%.

За інформацією видання, серед американців досить поширений страх перевірки поданих декларацій. "Для заспокоєння" NYT наводить дослідження Сиракузького університету, за яким шанси потрапити під перевірку становлять лише близько 0,38%.

За дослідженням, у 2022 фінансовому році ймовірність того, що агент податкової служби перевірить мільйонера, становили лише 1,1%. У результаті було перевірено ледве більше одного з кожних 100 мільйонерів (загалом у США торік було подано понад 165 мільйонів податкових декларацій).

Замість особистих перевірок податкова система США все більше покладається на високоавтоматизовані процеси надісланих поштою чи заповнених онлайн декларацій ("заочна перевірка"). Іноді декларантам надходить прохання надати додаткову інформацію до певних пунктів.

Аналітики Сиракузького університету також підрахували, що податкова служба США "перевіряє найбідніші сім’ї у п’ять разів частіше, ніж усі інші".

Експерти, з якими спілкувався Голос Америки, закликають не зволікати та подавати податкові декларації вчасно.

Податкові декларації у США цього року потрібно подати до 18 квітня, але для регіонів, де стались руйнівні природні катаклізми, термін продовжили до 16 жовтня. Ця дата стосується більшої частини Каліфорнії, окремих територій штатів Алабама та Джорджія. Частина платників податків також можуть звернутися з проханням відтермінувати звітність, наприклад, до 15 травня. Цього року звернутися по продовження кінцевого терміну декларування можуть близько 20 мільйонів людей, - очікує податкова, за інформацією видання NYT.

А також видання цитує поради для сімей від Меган Маккой, доцентки кафедри особистого фінансового планування Університету штату Канзас. Щоб уникнути конфліктів на основі фінансів у особистому житті пари, науковиця пропонує партнерам детально поділитися "грошовими історіями" та відповідати по черзі на такі запитання:

хто оплачував рахунки у вашій родині?

який ранній спогад про гроші викликає у вас найбільше сорому та найбільше гордості?

що ваші батьки робили з грошима, чого ви самі ніколи б не зробили?

Українські дедлайни для іноземних доходів переселенців

Українцям, які втікали від війни та, зупинившись у котрійсь з країн, заробляли там кошти та/або отримували грошову допомогу, слід мати на увазі положення Податкового кодексу України про іноземні доходи. Так, представниця комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна нещодавно нагадала у Telegram, що "не зважаючи на війну, декларувати доходи українським біженцям потрібно".

Декларацію необхідно подати до 1 травня 2023 року, - інформує Южаніна, - за встановленою формою разом з додатками.

Опісля, до 1 серпня включно, треба сплатити податкові зобов’язання.

Допомогу від іноземних держав та компаній слід вказати як іноземні доходи, але податок на доходи і військовий збір із таких сум не сплачують.

При цьому допомогу, отриману від іноземних держав та компаній, слід вказати як іноземні доходи, але податок на доходи і військовий збір із таких сум не сплачують, - каже Южаніна.

Натомість інші доходи, крім допомоги, отримані за кордоном, будуть оподатковані в Україні за ставкою 18% та військовий збір 1,5% додатково.

За інформацією ООН, понад 5 мільйонів українців звернулися по тимчасовий прихисток у Європі. Нагадаємо, між Україною та іншими державами діють 72 міжнародні двосторонні конвенції про уникнення подвійного оподаткування (у тому числі зі США).

Для громадян України, які тільки шукають роботу в США або, наприклад, отримали відмову у працевлаштуванні через громадянство або імміграційний статус, радять ознайомитись з офіційною інформацією про запобігання усім видам дискримінації стосовно українців у США.