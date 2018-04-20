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В Україні не так давно ввели обов’язкове електронне декларування статків, доходів та витрат для державних службовців, депутатів та деяких категорій громадських активістів. Часто можна почути заклики до обов’язкового декларування всіх категорій населення і порівняння з обов’язковими податковими деклараціями в США. Але чи доцільне це порівняння? Чи справді в США всі все декларують публічно? Ні, і ні.

17 квітня в США закінчився термін подачі щорічних податкових декларацій. Я саме цього тижня заповнювала свою декларацію і опишу весь процес, а ви вже порівнюйте.

Отже, на вході маю: 2 місяці в 2017 році не працювала, змінила дві роботи, мала одне замовлення на фрілансі, жила в одному штаті, а працювала в іншому, досить значні суми витратила на благодійність.

Можна скористатись онлайн-сервісами для заповнення податкових форм

Заповнювати податкову форму можна вручну, роздрукувавши форми з сайту Федеральної податкової служби (https://www.irs.gov/forms-instructions) і надіславши потім поштою. Можна звернутись до фахівців, які допомагають заповнювати, що обійдеться від $0 (людям з низьким доходом часто допомагають студенти або волонтери), до $100-150 (індивідуальні податки з середнім заробітком) і до досить значних сум. Також можна скористатись онлайн-сервісами для заповнення податкових форм. Попередні роки я зверталась до фахівців-бухгалтерів, а цього року вирішила скористатись програмою TurboTax, бо хоч так виходить і дорожче, але можу досить детально вказати свої витрати, які можуть бути списані з податків, а отже, в результаті буду у виграші.

Кілька секунд займає створення профілю в TurboTax: стандартні запитання про місце проживання, оренду або володіння будинком, сімейний стан, наявність дітей або інших осіб на утриманні, належність до військових сил та подібні. А далі - вже безпосередньо податкові форми. Податки потрібно сплачувати до федерального бюджету та бюджету штату, в якому проживаєш або працюєш, то і форм податкових теж, як мінімум, дві. Починаю з федеральних податків. Я в кінці січня повернулась з України, працювати почала 1 березня, 1 жовтня змінила роботу. Роботодавці кожному працівнику надають форму W-2, в якій вказано, які податки вже вирахувано із зарплатні. Я мала дві W-2 з двох робіт. З однієї компанії це була паперова форма, яку мені надіслали поштою.

Роботодавці кожному працівнику надають форму W-2, в якій вказано, які податки вже вирахувано із зарплатні

Дані з цієї форми перенесла в TurboTax вручну, підставляючи значення в досить зручні поля із підказками. З іншої роботи W-2 була в електронній системі Gusto, яка інтегрована в TurboTax, тому після введення назви компанії, де працюю, вся інформація підтягнулась в TurboTax автоматично. Далі були запитання про інші джерела доходу. Вказала $3 000, які отримала за сторонній проект для одного з клієнтів. Оскільки цей дохід розцінюється як самозайнятість, можна було вказати витрати на Інтернет, телефон, автомобіль, техніку, що використовувались для роботи. Після того, як заповнено доходи, переходимо до частини, яка може знизити суму для оподаткування. TurboTax дає підказки:

- вказую, що маю дім і плачу за нього кредит, відсотки по кредиту не входять в оподаткування, то ця сума віднімається програмою;

- вказую, що сплатила податки на нерухомість, ця сума теж віднімається;

- вказую всі пожертви благодійним організаціям (організації повинні мати статус 501с3, що звільняє жертводавців від оподаткування): грошові внески, подарунки, витрати на пальне для доїзду на благодійні події;

- хто оплачує навчання, лікування, теж може списати це з суми для оподаткування.

Далі запитання про медичне страхування. Воно в США обов’язкове. Ті, хто немає страхування, повинен сплачувати штрафи. Так як січень я була в Україні, а в лютому ще не мала роботи, то і не була застрахованою 2 місяці у 2017 році, за ці місяці TurboTax нараховує штраф $118 за кожен місяць.

Після цього генерується остаточна форма для федеральних податків. Після короткого перегляду і підтвердження, натискаю кнопку "Надіслати".

Податки, які були сплачені понад норму, повертаються штатом і федеральною податковою службою

Переходжу до податків штатів. Жила я у 2017 році в штаті Нью-Джерсі, а працювала і сплачувала податки в Нью-Йорку. TurboTax автоматично переносить відомості з федеральної форми в форми обох штатів. Податки сплачені в НЙ зараховуються як кредит в Нью-Джерсі і Нью-Йорк ще залишається мені винним, бо в Нью-Джерсі податки нижчі.

Податки, які були сплачені понад норму, повертаються штатом і федеральною податковою службою. Для повернення можна вказати свій банківський рахунок і кошти прийдуть автоматично, або ж дати поштову адресу, куди надішлють чек. Зворотній порядок для тих, хто залишився винним штату або федеральному бюджету. Вони можуть вказати рахунок, з якого варто зняти необхідну суму, або надіслати чек в податкову. Я обираю в програмі банківський рахунок, вказую TurboTax, щоб мої податки надіслали в податкову електронно (можна обрати і паперовий варіант) і вже за кілька хвилин отримую на емейл підтвердження, що мої податки прийнято і скоро отримаю повернення коштів.

Ось і все. Швидко і зручно. Жодних відомостей про свої статки або витрати я не зобов’язана вказувати, окрім випадків, коли хочу знизити собі суму для оподаткування. Окрім податкової, ніхто не має доступу до інформації, всі дані залишаються приватними. Це зовсім не те, чим є публічне декларування українських чиновників, тому і порівняння - недоречні.

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