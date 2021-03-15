Байден планує підвищення податків, щоб профінансувати майбутню програму економічного розвитку США - ЗМІ

Адміністрація Байдена планує перше за 30 років підвищення федеральних податків у США. Даний крок покликаний допомогти втілити програму економічного розвитку Байдена, яку, за планами, має бути прийнято після втілення нещодавно ухваленого пакету економічних стимулів. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, планується підвищення з 21% до 28% податку на прибуток корпорацій та збільшення оподаткування доходу американців, які отримують понад 400 тисяч доларів на рік, та ін.

Як відзначає видання, за підрахунками дослідницького центру Tax Policy Center, подібне підвищення податків дозволило би уряду США отримати близько 2.1 трильйона доларів протягом 10 років.

Повідомляється, що обсяг програми економічного розвитку Байдена, яка ще не представлена, може сягати 4 трильйонів доларів.

Підвищення податків адміністрацією Байдена стало предметом критики з боку його опонентів.

"Начувайся, Америко. Якщо ваш бізнес пережив сплеск COVID-19, можливо вам доведеться поглянути у дуло підвищення податків від президента Байдена", - пише консервативне видання Red State.

Раніше у Республіканській партії розкритикували пакет економічних стимулів Байдена під час пандемії, який відомий, як "План порятунку Америки". Байден підписав даний законопроект минулого тижня

"Законопроект щодо витрат президента Байдена це класичний приклад перевищення повноважень з боку демократів в ім'я економічної підтримки під час COVID. Законопроект примудрився виділити лише ~1% витрат на вакцинацію та менше, ніж 9% на всю боротьбу у царині охорони здоров'я. Це, з великим відривом, один із найгірших законопроектів, які я бачив у Сенаті", - заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл.

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