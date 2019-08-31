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США не пускатимуть росіян на Гуам без візи

Фото: район затоки Тумон, Гуам

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США припиняють дію безвізового режиму для росіян, які подорожують до Гуам та до Співдружності Північних Маріанських Островів - неприєднаних організованих територій США.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства внутрішньої безпеки США. Скасування безвізового режиму, що діяв сім років, очікується з 3 жовтня. Міністерство вказує на те, що за час дії безвізового режиму, кількість випадків, коли росіяни перевищували дозволений строк перебування на територіях, зросла на більш ніж 400%.​

Делегат від Гуаму Майкл Сан Ніколас пояснив The Guam Daily Post, що причиною припинення безвізу є політичні розбіжності з Росією. "Безвізовий режим для росіян - це засіб американської дипломатії, - говорить Ніколас. - Доки вони наполегливо займають ворожу позицію стосовно Сполучених Штатів, Гуам виконуватиме свою роль і ми з нетерпінням очікуємо на нормалізацію відносин та поновлення безвізового режиму для Росії з Гуамом у відповідний час".

Після введення безвізового режиму, кількість росіян, які відвідували Гуам зросла і становила декілька тисяч щорічно. Однак після скасування прямих рейсів, кількість подорожуючих впала до декількох сотень. Кількість росіян, які просять політичного притулку на Гуам, зросла і на 2018 рік становила 180 осіб, повідомляє видання.

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