6 осіб загинуло у США через суворі погодні умови

На північному сході США погода спричинила смерть шести людей. Протягом вихідних у кількох штатах падав сніг, за яким у понеділок послідували холод і поривчастий вітер.

У передмісті Чикаго загинула 12-річна дівчинка - на неї обвалилася снігова фортеця побудована самою дитиною поблизу однієї із церков. У результаті події також постраждала і 9-річна дівчинка, яка отримала переохолдження. Очікується, що вона виживе.

Від Нью-Йорка до Бостона температура протягом вихідних впала до близько мінус 20 градусів за Цельсієм, а швидкість поривів холодного вітру сягала 48-64 км / год.

Національна метеослужба оприлюднила рекомендації та попередження для більш ніж 10 штатів, від Північної Дакоти до Східного узбережжя.

Більш ніж 7500 авіарейсів затримано в понеділок, у порівнянні з 14 тисячами в неділю. У найближчий час очікується потепління.

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